Zittauer Tankbetrüger gestellt Das Auto mit dem Betrüger kann auf der Autobahn gestoppt werden.

Zittau. Durch eine Mitarbeiterin einer Tankstelle in Zittau auf der Leipziger Straße ist am Sonnabendmorgen ein Tankbetrug angezeigt worden. Ein VW-Golf-Fahrer hatte auf der Leipziger Straße Diesel im Wert von knapp 45 Euro getankt. Danach fuhr der Fahrer, ohne zu bezahlen vom Gelände der Tankstelle. Das teilte ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz am Sonntag mit.

Im Zuge der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen und durch Hinweise eines Zeugen wurde der VW auf der Autobahn 4 in Richtung Dresden fahrend festgestellt. Auf dem Parkplatz Rödertal erfolgte dann die Kontrolle. Bei dem Fahrer handelte es sich um einen 35-jährigen Mann, auf dem Beifahrersitz saß der 30-jährige Halter des Fahrzeuges. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen gegen die beiden Ukrainer wegen Betrugs aufgenommen. (szo)

