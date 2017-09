Zittauer Tänzer belegen dritten Platz Die jungen Hip-Hopper von 1st RevoluZion haben bei den Deutschen Meisterschaften das Siegertreppechen erreicht.

Die Hip-Hop-Gruppe 1st RevoluZion. © Erik-Holm Langhof

Die Zittauer HipHop-Gruppe 1st RevoluZion erreichte bei den Deutschen Meisterschaften am Wochenende den dritten Platz ihrer Kategorie. Wie Trainerin Jenny Kretschmar mitteilt, wurde die Formation nach der ersten Sichtung in die C-Kategorie eingeordnet, in der die 16 Jugendlichen im Kampf gegen vier weitere Teams das Siegertreppchen erreichen konnten. Bereits im Juni hatten sich die Tänzer in Leipzig für den Bundesentscheid qualifiziert. (ehl)

