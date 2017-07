Zittauer Super-Fahrrad wird bei Automesse ausgezeichnet Die Whitestone GmbH gewinnt internationalen Preis. Das erste Mountainbike geht jetzt nach Afrika.

Jens Jankowski mit dem ausgezeichneten Fahrrad vor dem Zittauer Rathaus.Foto:Matthias Weber © Matthias Weber

Zittau. Start-up-Unternehmer Jens Jankowski aus Zittau hat die Urkunde schon auf dem Schreibtisch liegen. Am 12. September wird er den „Bicycle Brand Contest 2017“ bei der Internationalen Automesse in Frankfurt am Main erhalten. Beim Gala-Diner wird Jankowski zwischen den Gewinnern der Motorrad- und Autowettbewerbe sowie den Lenkern der Autokonzerne sitzen und den Preis für sein Superfahrrad entgegen nehmen. Derzeit versucht der Zittauer, noch einen Platz beim Gala-Diner für seine Ehefrau zu ergattern, damit er nicht allein an den Main reisen muss.

Das Mountainbike „Whitestone 516 Zeroc“ des Radverrückten, der auch einen Fahrradladen auf der Reichenberger Straße führt, überzeugte die Jury vom „Rat für Formgebung“ und ließ die Konkurrenz hinter sich. Schon bei der bedeutendsten Fahrrad-Messe der Welt, der „Eurobike“ in Friedrichshafen im September 2016, zeichnete eine Fachjury das Vorgängermodell in der Kategorie Mountainbike aus. Der Preis aus dem Vorjahr legte wohl den Grundstein, dass sein Fahrrad überhaupt für den „Bicycle Brand Contest“ nominiert wurde, vermutet Jankowski.

Das weiterentwickelte Whitestone-Bike aus diesem Jahr ist konsequent auf Leistung getrimmt, verzichtet auf unnötigen Luxus und wiegt nur etwas mehr als acht Kilogramm. Neu sind die Luftdämpfung der Federgabel sowie die Vorder- und Hinterräder aus Carbon.

Augenfällig sind ein kleines Zahnrad an der Tretkurbel und zwölf Zahnräder am Hinterrad. „Ideal fürs Gelände“, so der aktive Triathlet. Außerdem falle durch die Bauweise je ein Schalthebel, Umwerfer und Bowdenzug weg, was weniger Wartung bedeute. Das Leichtgewicht der Kategorie Mountainbike ist ein bisschen billiger als das Vorgängermodell, der Preis liegt je nach Ausstattung zwischen 5 000 und 8 000 Euro.

Auszeichnung hat ihren Preis

Bei aller Freude über die Auszeichnung macht Jankowski keinen Hehl daraus, dass internationale Anerkennungen auch ihren Preis haben. „Die Leute denken immer, die Preise sind mit Tausenden Euro dotiert“, erzählt der Unternehmer und fügt hinzu: „Im Gegenteil, so eine Nominierung kostet richtig viel Geld.“ Lizenz- und Teilnahmegebühren, Versand-, Reise- und Übernachtungskosten und die Vorleistungen für das Muster-Fahrrad sind von den Nominierten selbst zu tragen. Da kommen ganz schnell ein paar Tausend Euro zusammen. Nach der Preisverleihung bei der „Eurobike“ im Vorjahr weiß der 30-Jährige nun auch, dass so einer Auszeichnung nicht automatisch ein großer Umsatzschub folgt.

Das Whitestone-Mountainbike ist ein Nischenprodukt für Profis und Sportler, die über den entsprechenden Geldbeutel verfügen. Davon lässt der Jungunternehmer sich aber nicht beirren, investiert jeden Cent in das Projekt und hofft, dass ihm irgendwann der große Durchbruch gelingt. Dass die gesuchte Klientel durchaus vorhanden ist, beweist die jüngste Bestellung. Derzeit schraubt Jankowski an einem Fahrrad mit rot-weißer Lackierung für einen Kunden aus Kamerun in Zentralafrika. Weil seine Räder individuelle Sonderanfertigungen sind, bezahlt der Kunde bereits bei der Bestellung. Bald wird das erste Whitestone-Bike aus Zittau durch Afrikas Savanne radeln. Rollten zu DDR-Zeiten die luftgekühlten LO´s von Robur durch den heißen Kontinent, folgen jetzt umweltfreundliche Mountainbikes aus Zittau.

Ab August will Jankowski den Vertrieb umstellen und seine Räder nur noch über das Internet direkt an den Kunden verkaufen. „Die Mountainbikes werden dadurch preislich attraktiver“, sagt er und lässt durchblicken, dass über die Händler in der Vergangenheit nicht viel gelaufen sei.

www.whitestone.bike

zur Startseite