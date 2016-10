Zittauer Straße wird dieses Jahr nicht fertig Der Landkreis plant die Baustelle noch einmal neu. Parallel wird auch im Norden gebaut. Dort gab es bisher zehn Unfälle.

Arbeiten bei laufendem Verkehr: Während die linke Fahrspur gerade abgefräst wird, fahren die Autos auf der rechten den Weinberg hinauf. Foto: Pawel Sosnowski © pawel sosnowski/80studio.net

Dienstagvormittag, 10 Uhr. Ein langer Lastwagen aus der Straße Am Wasserwerk in Weinhübel arbeitet sich langsam in die Kreuzung Zittauer Straße vor. Dort haben die Bauarbeiten begonnen, der Straßenbelag wird abgefräst. Für den Lasterfahrer wird das Rechtsabbiegen zur Millimeterarbeit. Ein Straßenbauer assistiert, rückt eine Absperrbake zur Seite. Die Autos aus Richtung Zittau, aber auch die vom Weinberg müssen warten, weil der lange Laster die volle Straßenbreite zum Einfädeln braucht. Am Ende erfolgreich. Nach zwei Minuten rollt der Verkehr wieder.

So sieht er derzeit aus, der Alltag auf den Görlitzer Straßen. Mit der Zittauer Straße ist seit dieser Woche noch eine weitere Baustelle hinzu gekommen. Die Strabag AG fräst im Auftrag des Landkreises die Deckschicht ab und ersetzt sie durch neuen Asphalt. Doch im Gegensatz zu dem, was Landkreis-Sprecherin Marina Michel vorige Woche angekündigt hat, haben die Arbeiten nicht am Südrand von Weinhübel begonnen, sondern am Weinberg. Gearbeitet wird jetzt bei laufendem Verkehr. So kommt es auf der Zittauer Straße erst einmal nicht zum Umleitungs-Chaos.

Bis voraussichtlich 25. November wird die B 99 instand gesetzt – in drei Abschnitten. Teilweise werden Umleitungen eingerichtet und ausgeschildert. „Wir wollten eigentlich die gesamte Zittauer Straße zwischen Paul-Mühsam- und Goethestraße bis 25. November schaffen“, sagt Amtsleiter Dieter Peschel vom Landkreis. In den vergangenen Tagen habe sich herausgestellt, dass das nicht machbar ist. So sei am Dienstag kurzfristig umgeplant worden: Bis 25. November ist nur der Abschnitt zwischen Sonnenland und Leschwitzer Straße dran. Alle anderen Teilstücke folgen im zeitigen Frühling 2017 oder sogar erst 2018.

Wie lange die Arbeiten am Weinberg dauern, konnte Peschel am Dienstag noch nicht genau sagen. Dass der Weinberg dieses Jahr schon zum zweiten Mal zur Baustelle wird, verteidigt er aber. Die Arbeiten an den Borden und Teilen der Stützwand habe das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) im Sommer erledigen lassen. Das habe sich nicht mit der Decklagenerneuerung verbinden lassen.

Links zum Thema Kommentar: Straßenbau-Planung mutet chaotisch an

Es ist nicht die einzige Baustelle in diesen Tagen. Die Sattigstraße ist noch bis zum Mittwoch für drei Tage voll gesperrt – ebenfalls genau an der gleichen Stelle, die im Sommer schon einmal Baustelle war. „Wir erledigen Restarbeiten, die damals nicht möglich waren“, sagt Norbert Weigt von der Verkehrsgesellschaft VGG. Konkret geht es um den Fugenverguss zwischen Schiene und Asphalt: „Das bieten nur wenige Firmen an und im Sommer war keine davon verfügbar“, sagt Weigt.

Auch im Norden der Stadt wird weiterhin gebaut. Die Rothenburger Straße soll am 26. Oktober definitiv fertig werden, sagt Rathaus-Sprecher Wulf Stibenz. In der Nieskyer Straße erneuern Arbeiter die Decklage. „In drei Bauabschnitten sind die Asphaltarbeiten beendet, es stehen aber noch begleitende Arbeiten wie die Markierung aus“, sagt Isabell Siebert vom Lasuv. Das sei ab 17. Oktober geplant. Jetzt läuft der vierte und letzte Bauabschnitt zwischen Kreuzung Girbigsdorfer- und Einmündung Scultetusstraße. Ende Oktober sollen alle Arbeiten abgeschlossen sein.

An den Umleitungsstrecken gab es vorige Woche mehrere Unfälle. „Grundsätzlich ist aber an den Baustellen und auf den Umleitungsstrecken kein erhöhtes Unfallaufkommen zu verzeichnen“, sagt Polizeisprecher Tobias Sprunk. Auf der Nieskyer Straße zwischen Tankstelle und Kreuzung Zeppelinstraße seien seit dem 5. September sieben Verkehrsunfälle mit einem Sachschaden von insgesamt 31 800 Euro registriert worden: „Hierbei handelte es sich um Auffahrunfälle sowie Konflikte beim Spurwechsel.“ Ein direkter Zusammenhang mit der Baustelle sei nicht bekannt. An der Einmündung Girbigsdorfer Straße / B 6 habe es drei Unfälle mit einem Sachschaden von insgesamt 4 300 Euro gegeben.

Stadt, Landkreis und Lasuv betonen, dass es zu sämtlichen Baustellen ständige Absprachen gebe. Zur Zeitschiene machen sie aber unterschiedliche Angaben. Während Peschel sagt, dass der Kreis die Stadt bereits Ende 2015 über die Zittauer Straße informiert habe, nennt Rathaussprecher Stibenz den 23. Juni als ersten Gesprächstermin dazu. Fakt ist aber: Es war nicht geplant, dass überall gleichzeitig gebaut wird. „Die Zittauer Straße war für Oktober/November vorgesehen, aber bis dahin sollten Rothenburger und Nieskyer Straße fertig sein“, so Peschel.Auf ein Wort

zur Startseite