Zittauer Stadtrat ebnet Weg für Rossmann Bedenken gibt es wegen des Aussehens der neuen Geschäftshäuser und möglichen Abrissen historischer Gebäude.

Der Stadtrat Zittau verkauft Grundstücke zum kleinen Preis an die Drogeriemarkt-Kette Rossmann. © dpa

Zittau. Die Stadt verkauft der Drogeriemarkt-Kette Rossmann Grundstücke samt leerstehender, meist maroder Häuser zwischen Neustadt und Reichenberger Straße. Der Preis für die 1 600 Quadratmeter große Fläche beträgt wegen voraussichtlicher Sanierungskosten nur knapp 170 000 Euro. Das hat der Stadtrat beschlossen. Im Kaufvertrag wird Rossmann verpflichtet, zu bauen. Anderenfalls fallen die Grundstücke an die Stadt zurück. „Für den durch die Dirk Rossmann Objekt GmbH vorgesehenen Neubau eines vergrößerten, aber nicht großflächigen Rossmann-Drogeriemarktes und weiterer, nicht großflächiger Geschäfte an der Reichenberger Straße ist die Aufstellung eines Bebauungsplans nicht notwendig“, heißt es in der Beschluss-Begründung. „Die gestalterische Einbindung in die Umgebung wird über die Gestaltungssatzung für die historische Innenstadt gewährleistet.“ Zudem muss der Denkmalschutz dem Vorhaben zustimmen.

Der Investor kauft nur Teile des einst für das Einkaufscenter vorgesehenen Areals, damit die Stadt auf der restlichen Fläche separat einen Lebensmittelmarkt ansiedeln kann. Gleichzeitig wird der Vertrag mit dem Einkaufscenter-Investor AVW, der sich zurückgezogen hat, gelöst.

Der Beschluss löste bei den Stadträten Matthias Böhm (Grüne) und Jörg Gullus (parteilos) Bedenken aus. Beide hätten zuvor gern gewusst, wie der Baukörper aussieht, ob Häuser abgerissen und Fassaden in den Neubau integriert werden. Weil kein B-Plan nötig ist, wird es keine umfassende Mitbestimmung über das Aussehen wie beim Center geben. Dafür war sogar ein Gestaltungsbeirat eingesetzt worden. Böhm sieht zudem durch den Umzug der Drogerie von der Frauenstraße an die Reichenberger keine Innenstadt-Belebung, sondern nur die Verlagerung eines Geschäfts. Die Drogeriekette will selber bauen, weil sie keine passenden, größeren Geschäftsräume in Zittau gefunden hat.

