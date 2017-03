Zittauer Stadtrat beschließt Einstieg in Theatergesellschaft

Zu Beginn des Vorverkaufs für die Sommerveranstaltungen bilden sich regelmäßig lange Schlangen vor dem Zittauer Theater. Bald könnte die Stadt wieder Miteigentümer sein. Foto: Rafael Sampedro © - keine Angabe im huGO-Archivsys

Zittau ist prinzipiell bereit, nach rund zehn Jahren wieder Anteile an der Gerhart-Hauptmann-Theater GmbH zu übernehmen. Einen entsprechenden Grundsatzbeschluss hat er mit 19-Ja-Stimmen und sieben Enthaltungen in seiner eben zu Ende gegangenen Sitzung im Rathaus gefasst. Endgültig beschlossen ist damit aber noch nichts: Nun hat Oberbürgermeister Thomas Zenker (Zkm) aber das Mandat, den Einstieg vorzubereiten. Das ist der derzeit erkennbare Rahmen: Zittau übernimmt für einen Euro die Gesellschafter-Anteile vom Landkreis, die die Stadt 2006 abgegeben hatte. Pro Jahr zahlt Zittau über den ohnehin feststehenden Sitzgemeindeanteil von mehr als einer halben Million Euro 200 000 Euro Gesellschafteranteil pro Jahr. Im Gegenzug kann die Stadt über die Zukunft des Theaters mitbestimmen. Obwohl Zittau nur zehn Prozent der Anteile übernehmen würde, ist die Stadt auf dem Papier gleichberechtigt, weil die Gesellschafterbeschlüsse einstimmig gefasst werden müssen. Derzeit sind der Landkreis Görlitz und die Stadt Görlitz Gesellschafter der 2011 zu einem Görlitz/Zittauer Haus fusionierten Theater GmbH. Zittau hatte die Anteile 2006 an den damalige Landkreis Löbau-Zittau abgegeben, weil die Stadt die damit verbundenen finanziellen Lasten nicht mehr schultern konnte. Mit der Kreisreform gingen sie an den Landkreis Görlitz über. Kreis und Stadt Görlitz als die anderen Gesellschafter haben ein Interesse daran, dass Zittau Gesellschafter wird, weil durch anstehende Tarifsteigerungen für die Mitarbeiter des Theaters Geld fehlt. Dafür sind sie zu weiteren Zugeständnissen bereit. Mehr dazu in der SZ am Sonnabend. (SZ/tm)

