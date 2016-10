Zittauer Stadträte kegeln für Sportverein Der beste der Mandatsträger ist Oliver Johne (CDU). Aber mit den teilnehmenden Bürgern konnte auch er nicht mithalten.

Dreimal hohe Punktzahl: 71, 70 und 85 Kegeln warf Thomas Krusekopf (vorn) beim Stadträtekegeln im Hirschfelder Sportcasino um. Damit gehörte er zu den besten Keglern untern den Stadtparlamentariern. © Rafael Sampedro

Mit Schwung schiebt Thomas Krusekopf (parteilos) die Kugel auf die Bahn. Fünf Kegel fallen. Sekunden später rollt die zweite Kugel die Bahn entlang. Diesmal bleiben alle neun Kegel stehen. Insgesamt 20 Würfe hat jeder Spieler. Am Ende zeigt die Tafel 71 Punkte an. Damit setzt Zittaus stellvertretender Oberbürgermeister gleich zum Beginn des Kegelabends eine „Duftmarke“.

Nur zum Spaß sind Krusekopf und seine Ratskollegen nicht im Hirschfelder Sportcasino zusammengekommen. Mit dem Einnahmen des Stadträtekegelns soll der Hirschfelder Sportverein (HSV) unterstützt werden. Der veranstaltete im August ein Konzert mit einem Andrea-Berg-Double, zu dem deutlich weniger Besucher kamen als geplant. Der Verein stand danach vor hohen Kosten, die nicht durch die Einnahmen gedeckt werden konnten. Die Stadt lehnte aber eine finanzielle Unterstützung für den von der Insolvenz bedrohten Sportverein ab. Stattdessen war bei einem Gespräch im Rathaus der Vorschlag gemacht worden, dass die Stadträte mit einem Kegelabend den HSV helfen.

Diese Veranstaltung war am Mittwoch angesetzt. Die Hirschfelder Sportler hatten dazu auch Bürger eingeladen, die mit den Räten um den Siegerpokal kämpfen sollten. Im Vorfeld gab es deshalb Bedenken, dass so viele Kegler kommen, das jeder nur ein paar Würfe machen kann. Die Befürchtungen waren unberechtigt: Von den 26 Stadträten nahmen neun teil, mit dabei waren auch Oberbürgermeister Thomas Zenker (Zkm) und Hirschfeldes Ortsbürgermeister Bernd Müller (FUW). Die Anzahl der Bürger blieb noch überschaubarer. Und so konnten die Teilnehmer auch mehrere Runden mit jeweils 20 Würfen spielen.

Thomas Krusekopf hat nach eigener Aussage seit 20 Jahren nicht mehr gespielt. Man müsse die Kugel „mit ruhiger Hand gut austarieren“, meint der Chef der FBZ/FUW/FDP-Fraktion. Augenmaß sei wichtig, fügt er hinzu. Das gelte für ihn nicht nur im Sport, sondern auch in der Politik. Ums Politische ging es am Mittwochabend aber weniger. „Zittau kann mehr“-Mitglieder spielten Bahn an Bahn mit den Abgeordneten des „Bürgerbündnis“. Auch über Fraktions- und Parteigrenzen hinweg wurden Glückwünsche für gute Würfe ausgesprochen oder Tipps gegeben. Mit ein paar Hinweisen von HSV-Chef Holger Pohl konnte auch Thomas Krusekopf seine Punktzahl aus dem ersten Durchgang noch mal steigern. In der dritten Runde sind 85 Kegel gefallen. Den besten Wert aller Stadträte stellte aber ein anderer auf: Oliver Johne von der CDU. Er holte gleich im ersten Durchgang 86 Punkte – kein anderer konnte diesen Wert bis zum Ende überbieten.

An die Bürger – etwa eine Handvoll nahm an dem Kegelabend teil – kamen die Stadträte aber nicht heran. Hier lag der Bestwert bei knapp unter 100 Punkten. 2Es hätten mehr Bürger da sein können“, findet Peter Wagner aus Hirschfelde. Er selbst mache mit, um den Verein zu unterstützen und weniger, um sich mit den Stadträten zu messen. Man spiele auch nicht gegen die Bürger, sondern mit den Bürgern, hatte Thomas Krusekopf gleich am Anfang des Abends betont. (jl)

