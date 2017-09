Zittauer Schulen wieder kakerlakenfrei Die Kosten für die Bekämpfung trägt die Stadt Zittau.

Küchenschabe © dpa

Zittau. Knapp zwei Monate nach dem Schuljahresstart sind die ehemalige Burgteichschule und die neue Schlieben-Oberschule wieder frei von Schaben. Es seien keine mehr aufgetaucht, sagte Oberbürgermeister Thomas Zenker (Zkm) auf SZ-Anfrage. Ungeachtet dessen wird es einen letzten Bekämpfungsdurchgang geben.

Die Kosten für die Bekämpfung trägt die Stadt Zittau. Es sei nicht zu beweisen, wer letztendlich die Schuld trage, begründete der OB die Zahlung.

Kurz vor Schuljahresbeginn waren sowohl in der ehemaligen Burgteichschule, in der derzeit die Parkschule untergebracht ist, und in der Schliebenschule Schaben aufgetaucht. Nach Angaben des OB handelte es sich dabei um die Sorte, die von der Burgteichschule zur Fütterung von Tieren gehalten wurde. Künftig dürfen die Schulen keine Kakerlaken mehr haben. (SZ/tm)

