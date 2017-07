Zittauer schlecken wie im Osten Andreas Nave bietet in seinem „Eisdampfer“ an der Ludwigstraße jetzt Kugeleis mit Mini-Plastelöffel.

Schon probiert? Andreas Nave hat da in Zittau ein ganz besonderes Eis im Angebot. © Bernd Gärtner

Zittau. Andreas Nave bietet „Moskauer Eis“ in der Muschelwaffel mit Plastik-Löffel. Die Älteren erinnern sich: Kugel- und Softeis wurde in der DDR gern zwischen zwei muschelförmigen Waffeln serviert. Ein kleiner, bunter Plastik-Löffel half beim Verzehr der kühlen Ware. Auch das zur damaligen Zeit äußerst beliebte „Moskauer Eis“, herrlich cremig mit hohem Fettgehalt und Suchtpotenzial, wurde gern zwischen den Waffeln gereicht. Waffeln, Löffel und „Moskauer Eis“ haben die Wiedervereinigung offenbar überlebt und den Weg nach Zittau gefunden. Andreas Nave bietet sie im „Eis Dampfer“ auf der Ludwigstraße in Zittau, direkt neben dem Parktreff gegenüber der Parkschule an.

Sein Eissortiment ist ohnehin sehr ungewöhnlich, dazu gehören beispielsweise die Sorten Joghurt/Rote Grütze, Quark/Orange, Cocos Cabana oder Equador Schokolade. Das Eis bezieht der Zittauer Händler von einem italienischen Familienunternehmen in Sachsen. Auch Muschelwaffel und Löffel „Made in GDR“ werden im Freistaat hergestellt. (szo)

zur Startseite