Zittauer Revier darf nicht schrumpfen Immer weniger Polizisten, nur stundenweise besetzte Polizei-Posten. Die Sicherheit der Bürger sei nicht gewährleistet, sagen die Grünen.

Das Polizeirevier am Haberkornplatz in Zittau. © Matthias Weber

Garageneinbrüche und Autodiebstähle haben im Altkreis Konjunktur. Viele Menschen sind empört und fühlen sich verunsichert. Und im Rahmen der Polizeireform „Polizei.Sachsen.2020“ wurden in Sachsen bereits über 30 Polizeireviere geschlossen. Gleichzeitig wurde das Personal, das im Jahr 2009 noch in den damaligen Revieren Zittau und Löbau im Einsatz war, von 201 auf aktuell 186 Bedienstete reduziert. Nach den Vorstellungen von Innenminister Markus Ulbig (CDU) solle das Revier in Zittau bis zum Jahr 2025 weiter auf 168 Stellen schrumpfen, teilte die Fraktion der Bündnis-Grünen im Sächsischen Landtag nun mit. Die Fraktion fordert eine radikale Umkehr. Sie hat einen Antrag eingebracht, nach dem in allen sächsischen Städten mit mehr als 10000 Einwohnern die (Wieder-)Einrichtung von rund um die Uhr besetzten Polizeirevieren erfolgen soll. Der Landtag stimmt darüber am Donnerstag, dem 16. November, ab.

„Die Menschen in Sachsen dürfen erwarten, dass ein Polizeirevier in ihrer Nähe rund um die Uhr besetzt ist und die Polizei innerhalb von 20 Minuten vor Ort ist, wenn man sie ruft“, erklärt Valentin Lippmann, innenpolitischer Sprecher der Fraktion. „Nur ausreichend und gut ausgebildete Polizeibedienstete, die bei Gefahr für Leib und Leben schnell vor Ort sind, gewährleisten ein sicheres Leben im Freistaat Sachsen. Wir brauchen eine 180-Grad-Wende bei Polizeipräsenz in der Fläche.“

Profitieren würde auch Ebersbach-Neugersdorf. Derzeit ist der Polizeiposten in der Stadt mit über 12000 Einwohnern nur wenige Stunden pro Woche besetzt.

