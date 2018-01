Zittauer Rechtsanwältin löst Kanzlei auf Barbara Behm hat fast drei Jahrzehnte für ihre Mandanten gekämpft und findet keinen Nachfolger. Das ist in ihrer Branche kein Einzelfall mehr.

Barbara Behm ist nicht mehr als Rechtsanwältin tätig. © www.foto-sampedro.de

Barbara Behm hat bis vor Kurzem noch gehofft, einen Nachfolger für ihre Kanzlei zu finden. Doch Anfang Dezember sprang der Interessent aus Hoyerswerda ab. Innerhalb von wenigen Wochen musste die Zittauer Rechtsanwältin nun ihre Kanzlei abwickeln. Ende 2017 hat sie ihre Zulassung bei der Rechtsanwaltskammer abgegeben. Die Auflösung der Kanzlei ist zwar noch nicht vollständig abgeschlossen, aber Frau Behm kann jetzt keine Mandanten mehr vertreten. Das müssen Kollegen tun.

Viele Mandanten konnte die Zittauerin bereits an andere Anwälte vermitteln. „Ich weiß sie dort in guten Händen“, sagt die 69-Jährige. Für den einen oder anderen Mandanten muss noch ein neuer Rechtsvertreter gefunden werden, damit hat Frau Behm noch einige Zeit zu tun. Bis fast zuletzt nahm die Zittauer Rechtsanwältin Aufträge an, auch mit Blick auf den potenziellen Nachfolger. Zweimal sei der auch vor Ort gewesen, letzten Endes aber doch abgesprungen. Es fehle eben an großen Mandanten, vor allem aus der Industrie, meint Frau Behm. Immer mehr Mandanten kamen mit einem Berechtigungsschein des Gerichts. Der Staat übernimmt in den Fällen die Anwaltskosten, allerdings ist die Gebührenhöhe dann gedeckelt. „Wir verdienen etwa ein Drittel mehr, wenn die Mandanten das Honorar selber bezahlen oder eine Rechtsschutzversicherung haben“, erklärt die gebürtige Thüringerin.

Früher hätten sich Rechtsanwälte mit dem Verkauf ihrer Kanzlei den Ruhestand finanziert, sagt Frau Behm. Heute müssen sie sehen, dass sie nicht mit Schulden rausgehen. Barbara Behm ist längst nicht die Einzige, die keinen Nachfolger findet. Die Zittauerin berichtet von zwei Kolleginnen aus Görlitz, die ebenfalls niemanden für ihre Kanzlei gefunden haben. Bisher war der fehlende Nachwuchs vor allem ein Problem der Ärzteschaft, nun erreicht es auch die Rechtsanwälte.

Übernahmen funktionieren oft noch in der eigenen Familie. Barbara Behm hatte auch hier kein Glück. Zwar studierte ihr Sohn Jura, er arbeitet aber heute für die Wirtschaftsprüfung Ernst & Young als Steuerberater und Anwalt in New York und kommt nicht mehr nach Zittau zurück. Ihre Tochter lebt ebenfalls im Ausland, in Argentinien und hat nicht wie ihre Mutter eine juristische Laufbahn eingeschlagen. Zwei Juristen in der Familie seien genug, meint die Tochter und hat Betriebswirtschaftslehre studiert.

Barbara Behm selbst kam 1971 nach Zittau. Sie habe sich schnell in die Gegend eingelebt und an den Menschenschlag gewöhnt, sagt sie. Sie war über 27 Jahre als Leiterin der Rechtsabteilung von Lautex tätig und wickelte nach der Wende die TGO Textil GmbH Ostsachsen mit ab. Parallel hat sie 1991 ihre Zulassung zur Rechtsanwältin bekommen und die Kanzlei auf der Bahnhofstraße aufgebaut. „Damals war ich bis 17 Uhr in der Firma und danach oft bis Mitternacht noch in der Kanzlei“, erinnert sie sich. Ab 1999 war sie nur noch als selbstständige Rechtsanwältin tätig. Anfangs habe sie noch eine ganze Reihe Mandanten aus der Industrie vertreten, doch deren Zahl nahm über die Jahre immer weiter ab. Heute würden viele kleine Handwerksfirmen ihre finanziellen Ansprüche gar nicht mehr verfolgen, wenn sie nicht eine bestimmte Größe haben, weiß Frau Behm. Oft scheuen sich die Unternehmer vor den langen Prozessen und selbst wenn der Richter in ihrem Sinne entscheide, bedeute das noch nicht, dass die Handwerker anschließend auch Geld bekommen.

Frau Behm hat sich deshalb über die Jahre immer mehr dem Familienrecht zugewandt – ein Fachgebiet, das sie als Wirtschaftsjuristin eigentlich gar nicht wollte, aber an dem sie mit der Zeit Gefallen fand. So hatte sie vor einigen Jahren eine Seifhennersdorfer Mutter vertreten, die um das Sorgerecht für ihre zwei Kinder kämpfte. Sie ist dafür bis vor das Oberlandesgericht Dresden gegangen. Ohne Erfolg. Viele ihrer Mandanten haben die Urteile unterer Instanzen obergerichtlich überprüfen lassen, berichtet Frau Behm. Oft sei dann auch das erste Urteil aufgehoben worden. Barbara Behm hat daran auch ihren Anteil.

