Zittauer Publikumsliebling wechselt das Theater Stefan Sieh wird künftig in Bayern auf der Bühne stehen. In Zittau wurde er vergangenes Jahr zum beliebtesten Schauspieler gewählt.

Das Zittauer Publikum hatte Sieh im Herbst 2015 zum beliebtesten Schauspieler gewählt. © Rafael Sampedro

Zittau. Stefan Sieh, ehemaliger Schauspieler am Zittauer Theater, wird ab Ende Januar am Landestheater Niederbayern in Landshut arbeiten. Das bestätigte er jetzt der SZ.

Der 29-Jährige war im Sommer 2010 zum Schauspielensemble des Gerhart-Hauptmann-Theaters gestoßen. Er spielte unter anderem in den Erfolgsstücken „Comedian Harmonists“ und „Das (perfekte) Desaster Dinner“ mit.

Das Zittauer Publikum hatte Sieh im Herbst 2015 zum beliebtesten Schauspieler gewählt. Sein festes Engagement in Zittau endete allerdings im Sommer, nachdem sein Vertrag nicht verlängert worden war. (jl)

zur Startseite