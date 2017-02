Zittauer Polizei sucht Verkehrsrowdy Gesucht wird eine Passantin, die die Flucht eines goldfarbenen Skodas gefilmt hat.

Symbolfoto © dpa

Bereits einen Monat liegt ein Vorfall zurück, zu dem sich der Kriminaldienst des Polizeireviers Zittau-Oberland am Mittwoch an die Öffentlichkeit gewandt hat. Am frühen Nachmittag des 3. Januars war ein goldfarbener Skoda Fabia mit dem amtlichen Kennzeichen GR-IB 784 vor einer Streife der Polizei geflüchtet. Der Skoda-Fahrer fuhr mit hoher Geschwindigkeit die Eisenbahn-, Dresdener und Schrammstraße entlang. Dabei missachtete der unbekannte Fahrer mehrere rote Ampeln und gefährdete durch halsbrecherische Überholmanöver andere Verkehrsteilnehmer.

Auf der Schrammstraße rammte der Wagen eine am Fahrbahnrand stehende Mülltonne. Möglicherweise filmte eine Passantin das Geschehen. Der Pkw flüchtete anschließend über den Grenzübergang an der Friedensstraße über polnisches auf tschechisches Hoheitsgebiet. Dort verlor sich seine Spur.

Die Ermittler suchen Zeugen, die die Flucht des Autos vor der Polizei bemerkt haben oder sogar von diesem gefährdet wurden. Insbesondere bitten die Kriminalisten, dass sich die Passantin, welche das Geschehen möglicherweise gefilmt hat, bei der Polizei meldet. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Zittau-Oberland auch telefonisch unter 03583 620 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen. (szo)

zur Startseite