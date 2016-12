Zittauer Nutzfahrzeuge hatten keine Überlebenschance Vor 25 Jahren stellte Robur die Fertigung ein. Gedanken zum Niedergang eines Betriebes.

Blick in die Montage des VEB Roburwerke Zittau. Die Aufnahme entstand im März 1978 am Fahrgestellband. © Archivfoto: SZ/Waltraut Kossack

Zittau. Zur politischen Wende waren die Robur-Werke ein großes Mischunternehmen mit 5 500 Mitarbeitern in acht Werken und mehreren Produktionsfeldern. Das hatte sich seit 1970 durch Übernahme des Textilveredlungsmaschinenbaus und vier ehemals halbstaatlicher Betriebe ergeben. Man hatte sich davon einen Qualitätssprung in Konstruktion und Technologie des Kernprodukts Nutzfahrzeugbau erhofft. Aufgrund zentraler Beschlüsse gelang es jedoch nicht, gemeinsam mit dem IFA-Kombinat Nutzfahrzeuge eine moderne Lkw-Generation in Serie zu überführen, es entstand ein deutlicher technischer Rückstand. Der Betrieb als Ganzes war unter den aktuellen Weltmarktbedingungen nicht wettbewerbsfähig. Unmittelbar nach der Eröffnungsbilanz auf DM-Basis wurde deshalb 1990 eine Neustrukturierung vorgenommen.

Konkret sah das so aus, dass aus dem Zittauer Fahrzeug- und Motorenbau alle Bereiche mit Perspektive ausgegliedert wurden. Doch auch der verbliebene Stammbetrieb hatte im Wettbewerb mit den deutschen Automobilkonzernen keine reale Überlebenschance. Eine Alternative hätte die noch existierende Sowjetunion sein können. Doch Vorverhandlungen über die Lieferung von 50 000 Fahrzeugen in den nächsten fünf Jahren scheiterten, weil die Sowjetunion zerfiel. Damit platzte auch der Traum, wenigstens 500 Arbeitsplätze zu retten. Allerdings gelang es, auf den Produktionsflächen in Bautzen einen Gewerbepark zu errichten. Hier konnten 60 kleine Unternehmen angesiedelt werden, die etwa 1800 Arbeitsplätze sicherten. Zittau gelang das nicht, vor allem aufgrund der schlechten Verkehrsanbindung. Über 2 000 Arbeitsplätze ließen sich nicht annähernd ersetzen.

Jedoch ob mit oder ohne politischer Wende: Die Einstellung der Fahrzeugfertigung in Zittau war besiegelt, wenngleich das seinerzeit nur wenigen Personen bekannt war. Die im Exportgeschäft der DDR mit kapitalistischen Staaten angestrebte möglichst günstige Erwirtschaftung „harter Devisen“ war mit Lastkraftwagen der Marke Robur nicht möglich, wohl aber mit Textilveredlungsmaschinen. Daraufhin beschloss der DDR-Ministerrat am 17. August 1989 eine Neuprofilierung der Robur Werke. Die Fertigung textiler Nassveredlungsanlagen in Zittau sollte deutlich erhöht, die vorhandenen Kapazitäten zulasten der Fahrzeugfertigung erweitert werden. Damit glaubte man zur Lösung der schwierigen Liquiditätslage im Sommer 1989 beizutragen.

Ein zwei Jahre später unter Mitarbeit des Verbandes der deutschen Automobilindustrie erarbeitetes Sanierungskonzept schätzte schließlich realistisch ein, dass Robur nur bei einer Übernahme durch MAN sanierungswürdig sei.

Nicht nur die Liquidation der Energiewirtschaft auf Braunkohlenbasis und der gewaltige Aderlass in der Textilindustrie, sondern auch die Liquidation des Fahrzeugbaus mit allein 375 Zulieferern markieren einen bisher nicht dagewesenen industriellen Umbruch in der südlichen Oberlausitz.

