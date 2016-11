Zittauer Narren starten die Karnevalssaison Am Freitagvormittag hat der Zittauer Karnevalsclub die Rathausschlüssel bekommen. Das Motto für die erste Prunksitzung steht auch fest.

Schlüsselübergabe am Freitagvormittag um 11.11 Uhr vor dem Rathaus: Thöricht-Hentschel gibt die Schlüssel an ZKC-Präsident Rainer Fischer ab. © Bernd Gärtner

Zittau. Pünktlich um 11.11 Uhr hat auch in Zittau die närrische Saison begonnen. Jens Hentschel-Thöricht, zweiter stellvertretender Oberbürgermeister, ließ sich die Rathausschlüssel vom Zittauer Karnevalsclub (ZKC) abnehmen, nachdem die Narren durch die Stadt gezogen waren.

Auf dem Markt herrschte ausgelassene Faschingsstimmung. Der ZKC startet in seine zweite Saison und lädt am 19. November zur ersten Prunksitzung ins Zittauer Volkshaus ein. Das Motto der Saison, das vor dem Rathaus bekannt gegeben wurde, heißt: „Heiße Kurven he, he, he, Bikertreff beim ZKC“. (nb)

