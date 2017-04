Zittauer Mazda in Bogatynia wiedergefunden

Symbolbild: Die Polizei in Polen stellte einen gestohlenen Mazda sicher. © dpa

Bogatynia/Zittau. Ein edler Mazda CX 5, der in der Nacht zum 15. April in Zittau gestohlen wurde, ist in Bogatynia sichergestellt worden. Das meldete ein Polizeisprecher. Demnach entdeckte eine Streife der polnischen Polizei das SUV am Montag, gegen 17.40 Uhr, am Straßenrand in der ulica Sztygarska.

Das Fahrzeug war in den Internationalen Datenbanken zur Fahndung ausgeschrieben. Die polnischen Behörden informierten die Polizeidirektion Görlitz und nahmen sich des Mazdas an. Die Soko Kfz führt die weiteren Ermittlungen. Nachdem Kriminaltechniker den Wagen nach Spuren untersucht haben, kann ihn der rechtmäßige Eigentümer in den kommenden Tagen bei der polnischen Polizei in Empfang nehmen.

Der zwei Jahre alte Mazda hat nach Angaben des Eigentümers einen Wert von 33 000 Euro. (szo)

zur Startseite