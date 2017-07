Zittauer Mandaukaserne im September Thema OB Thomas Zenker bekommt in Berlin eine Urkunde und kündigt eine Entscheidung an.

Mandaukaserne Zittau © Rafael Sampedro

In Berlin sind 23 „Nationale Projekte des Städtebaus“ ausgezeichnet worden. Oberbürgermeister Thomas Zenker (Zkm) erhielt vergangene Woche aus den Händen von Bundesbauministerin Barbara Hendricks die Urkunde für das Projekt Mandaukaserne. Stadtverwaltung und Stadtrat stimmen überein, dass ein Projekt dieser Größenordnung nur mit externer Hilfe umgesetzt werden könne, sagte Zenker. Deshalb werde es im September eine Grundsatzentscheidung des Stadtrates zur weiteren Vorgehensweise geben, kündigte das Stadtoberhaupt an.

Um die in Aussicht gestellten Fördermillionen zu bekommen, muss die Stadt vor Ablauf des Jahres einen Antrag einreichen, der vom Stadtrat abgesegnet ist. Grundlage dafür sei ein überzeugendes Konzept und eine tragfähige Finanzplanung, so der OB. Er habe deshalb mit dem Erwerber der Immobilie, dem Ostritzer Thomas Göttsberger, noch einmal verhandelt und den weiteren möglichen Zeitplan dargelegt. Was bei dem Treffen konkret herausgekommen ist oder vereinbart wurde, bleibt indes unklar. Zenker möchte sich dazu nicht äußern. (mh)

