Zittauer laden auswärtige Schüler zur Party

Zittau. Das Christian-Weise-Gymnasium Zittau ruft erstmals zu einer schulübergreifenden Schülerparty in das Volkshaus Zittau. Damit soll die Kooperationen zwischen den Schülerräten in Zittau und Umgebung gestärkt werden. „Mit der Unterstützung der Schülerräte von den Zinzendorfschulen Herrnhut, dem Oberland-Gymnasium Seifhennersdorf, der neuen Schlieben-Oberschule Zittau, der Pestalozzi-Oberschule Neusalza-Spremberg, der Park-Oberschule Zittau und der Pestalozzi-Oberschule Oderwitz konnten wir ein solches Event initiieren“, sagt Erik-Holm Langhof vom Weise-Gymnasium. Man knüpfe dabei an die drei erfolgreichen Schultanzbälle an, zu denen bis zu 300 Jugendliche zu Standardtanz und moderner Popmusik ins Volkshaus gekommen seien.

Am heutigen Freitag, ab 19 Uhr, sind alle Jugendlichen und jungen Erwachsenen ab 15 Jahren aus den teilnehmenden und umliegenden Schulen eingeladen. Der Abend nach der Halloween-Woche solle mit DJ Robin & Danilo Palm vor allem die Möglichkeit zur „ordentlichen Party“ sein. Karten kosten an der Abendkasse acht Euro. (SZ)

www.party.schuelerrat-cwg.de

