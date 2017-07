Zittauer Kinderkonzerte zum Sonderpreis Abos gibt es bis 1. September für fünf Euro weniger. Und auch der Dauerregen bewegt das Theater.

Hexe Hillary (Torsten Imber), Drachenfalter Maria Papillon (Maria Weber) und Herr Rosner (René Rosner, von links nach rechts) sind die Hauptakteure der Jungen Konzerte des Gerhart-Hauptmann-Theaters. © Theater

Zittau. Ab 17. September geht es wieder hoch her auf der großen Bühne im Zittauer Theater. Das kündigt Theatersprecherin Franziska Springer an. Dann erklingt das erste Kinder-Konzert nach der Sommerpause mit dem Titel „Piazzolla Stagioni – Nun mach mal halblang, Kalender!“. Wie immer mit dabei sind die allseits beliebte Hexe Hillary, der schillernde Drachenfalter Maria Papillon und Inspizient Herr Rosner. Die Reihe „Hexenritt und Drachentöne“ begeistert bereits seit der Spielzeit 2011/2012 nicht nur die jüngsten Zuhörer.

Darauf verweist Frau Springer und betont zugleich, dass besonders für die Görlitzer Termine regelmäßig die Karten knapp werden. Und auch in Zittau gebe es zahlreiche Fans, die kaum eine Veranstaltung verpassen. Für Letztere hat das Theater sich nun eine besondere Überraschung überlegt: Noch bis zum 1. September bieten die Theaterkassen beider Standorte das Abonnement für die Jungen Konzerte in Zittau zum vergünstigten Preis an.

Fünf Euro Nachlass gewährt das Theater Groß und Klein bei Abschluss eines Konzertabos. Konkret bedeutet das, Kinder zahlen für ein Anrecht auf den Besuch aller zehn Konzerte lediglich 25 Euro, Erwachsene 45 Euro. Kinder, die auf dem Schoß der Eltern sitzen, besuchen die Konzerte übrigens an beiden Standorten kostenlos. Während der gesamten Spielzeit haben Kinder dann die Möglichkeit, bei jedem Konzert einen bunten Sticker zu sammeln, mit dem sie die Lücken in ihrem Sammelalbum füllen können, das gleichzeitig als Programmheft dient und kostenlos an beiden Standorten des Theaters erhältlich ist. Am Ende der Saison winkt dann allen treuen Besuchern eine tolle Überraschung.

Die zehn Konzerte, die das Theater gemeinsam mit dem Meetingpoint Music Messiaen e. V. anbietet, finden in Zittau an jedem dritten Sonntag im Monat statt, in Görlitz an jedem zweiten Sonntag.

Gleichzeitig informierte die Theatersprecherin, dass das ZwischenSpiel Spezial „Der flotte Dreier“ am Mittwochabend in das Theaterfoyer zieht. Ursprünglich war geplant, das Spezial auf der Freilichtbühne im Zittauer Klosterhof stattfinden zu lassen. Aufgrund zu erwartenden Unwetters werde die Veranstaltung nun ins Foyer des Theaters verlegt. Termin und Anfangszeit bleiben gleich. Ab 19 Uhr stehen dann mit „Die Zofen“, „Der Werwolf von Hartau“ und „Wrack“ drei der erfolgreichsten ZwischenSpiele der vergangenen Spielzeit auf dem Spielplan. (SZ)

