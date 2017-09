Zittauer Johanniskirche erhält Entlüftung Die Lüftungsanlage wird in der Decke der Kirche eingebaut und über den Dachboden nach außen geleitet.

Die neue Lüftungstechnik wird in die Zittauer Johanniskirche gehoben. © SZ

Zittau. Die neue Lüftungstechnik ist am Montagmorgen per Kran in die Zittauer Johanniskirche gehoben worden. Nachdem die Heizungsanlage in dem Gotteshaus erneuert worden ist, erhält die Kirche nun auch eine Entlüftung. Diese soll in der kommenden Woche eingebaut werden, wie Türmer Felix Weickelt auf SZ-Anfrage mitteilt.

Die Lüftungsanlage wird in der Decke der Kirche eingebaut und über den Dachboden nach außen geleitet. Einschränkungen für die Besucher der Johanniskirche wird es deshalb nicht geben, sagt Weickelt. Auch der Johannisturm wird ab Dienstag nach einer Schließzeit wieder geöffnet sein. (szo/jl)

