Sportlerumfrage 2017 Zittauer Hochsprungtalent Bei der SZ-Sportlerumfrage für die Region Löbau-Zittau 2017 nominiert in der Kategorie Nachwuchs weiblich: Lena-Marie Blum, Leichtathletik, HSG Turbine Zittau

Die Zwölfjährige egalisierte mit sensationellen 1,57 m den Landesrekord im Hochsprung der Altersklasse W12, sprang 4,93 m weit und ist eine exzellente Fünfkämpferin. Das Talent, die körperlichen Voraussetzungen, Ehrgeiz und Fleiß sowie das dreimalige Training in der Woche bildeten die Grundlagen dafür.

Kaum ein Wettkampf 2016, wo Lena-Marie nicht auf dem Siegerpodest stand. So gewann sie bei den Bezirksmeisterschaften in der Halle die Titel im Weitsprung und im 60-m-Sprint und räumte bei den Freiluftmeisterschaften vier Goldmedaillen ab (Fünfkampf, 75 m, Weit- und Hochsprung). Bei den sächsischen Meisterschaften in der Halle holte der Schützling von Trainer Michael Steinert Bronze im Fünfkampf sowie im Freien Gold im Hochsprung und Bronze über 75 m.

Mit vier Gold- und einer Silbermedaille gehörte die vor Jahren vom Handball zur Leichtathletik gewechselte Oderwitzerin auch zu den besten Athleten bei den Kreis-Kinder- und Jugendspielen.

