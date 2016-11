Zittauer Hochschule erhält viel Geld Knapp 1,9 Millionen Euro hat die Hochschule Zittau/Görlitz jetzt bekommen. Mit dem Geld soll unter anderem Prüfungsangst bekämpft werden.

zurück Bild 1 von 2 weiter Hier sitz die Verwaltung der Hochschule in Zittau. Hochschulgebäude, Verwaltung, Theodor-Körner-Allee. © szo Hier sitz die Verwaltung der Hochschule in Zittau. Hochschulgebäude, Verwaltung, Theodor-Körner-Allee.

Bundestagsabgeordneter Michael Kretschmer (CDU), Prorektorin Christa Heidger, Rektor Friedrich Albrecht und Staatssekretär Thomas Rachel (CDU) bei der Übergabe.

Thomas Rachel, parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium für Bildung und Forschung, hat der Hochschule jetzt zwei Urkunden in Zittau übergeben, die sehr viel Geld Wert sind. Den ersten Bescheid über rund 1,7 Millionen Euro warb die Hochschule zur Verbesserung der Studienbedingungen ein. Die zweite Urkunde bringt weitere 171 000 Euro.

Mit dem Geld finanziert die Hochschule das Projekt „Vielfalt als Stärke“. Es beinhaltet einen Katalog von Angeboten, unter anderem Tutoren- und Mentorenprogramme, ein spezielles Betreuungsprogramm für ausländische Studenten und spezielle Unterstützungsmodule oder Praktika für die ingenieur- und naturwissenschaftlichen Studiengänge. Ziel ist die Verbesserung der Erfolgsquote, die Senkung der Abbrecherquote und die bessere Vorbereitung auf den Berufseinstieg. Die Hochschule Zittau/Görlitz fängt auf dem Gebiet nicht bei null an.

Mit den Zuwendungsbescheiden besteht aber nun weiterhin die Möglichkeit, die Fakultäten und Studenten auf vielen Gebieten zu begleiten und konkrete Hilfsangebote, etwa bei Prüfungsangst, zu finanzieren sowie neue Vorhaben, wie beispielsweise englischsprachige Vorlesungen für ausländische Studenten oder virtuelle Lehreinheiten, umzusetzen. In den vergangenen Jahren sei viel passiert, so sank die Abbrecherquote von 27 Prozent im Jahr 2009 auf 14,4 Prozent 2014, erklärte die Prorektorin für Bildung und Internationales Christa Heidger.

„Zittau und Görlitz illustrieren anschaulich, wie eine Fachhochschule zum Innovationsmotor einer ganzen Region werden kann“, würdigte Rachel die Bemühungen an der Hochschule Zittau/Görlitz. Neben den eigenen Projekten beteiligt sie sich an einem Verbundprojekt aller sächsischen Hochschulen und entwickelt hochschuldidaktische Themen weiter.

Das Geld kommt aus dem sogenannten „Qualitätspakt Lehre“. Dieses Förderprogramm startete der Bund im Jahre 2005, nachdem es scharfe Kritik an den Studienbedingungen an deutschen Bildungseinrichtungen gab. Von 2007 bis 2020 stellt das Ministerium bundesweit rund 20 Milliarden Euro für bessere Studienbedingungen bereit. Die Länder steuern weitere 18 Milliarden Euro bei. Der Staatssekretär bezeichnete die Verdopplung der Mittel für Bildung und Forschung seit 2005 als „größte Bildungsexpansion in der Geschichte Deutschlands.“

