Zittauer Handwerker-Haus gerettet Der Mandauer Berg 11 ist notgesichert. Nun will der Emil-Verein das Haus mit Muskelkraft und Spenden sanieren.

Zittau. Kai Grebasch und Frank Seidel haben allen Grund zur Freude. Pünktlich zum Jahresende ist das Haus Mandauer Berg 11 notgesichert. Beide sind im Verein „Emil“ aktiv, Grebasch als Vorsitzender und Seidel als Pächter des Cafés „Emil“. Für sie ist das Gebäude eine echte Herausforderung, weil Bauen nicht unbedingt zum Zweck des gemeinnützigen Vereins gehört, der vor allem Konzerte, Lesungen und Theaterprojekte veranstaltet.

Der besonders schön geschwungene Giebel sieht nach der Notsicherung aus wie neuerbaut. „Das Mauerwerk des Giebels war bis zum ersten Obergeschoss zerfroren, die Steine bröselten wie Sand“, beschreibt Grebasch den unerwarteten Schaden. Feuchtigkeit und Schwamm nagten Jahrzehnte lang an der historischen Bausubstanz, Teile des Gebäudes drohten einzustürzen. Die vom Haus Mandauer Berg 11 ausgehende Nässe schädigte das Nebenhaus, in dem der Emil-Verein sein Domizil hat. Deshalb entschloss sich der Verein vor zwei Jahren, das leer stehende Haus von der Wohnbaugesellschaft für 99 Jahre zu pachten und gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe zu schlagen. So kann der gemeinnützige Verein als Pächter Fördermittel für das Baudenkmal beantragen, mögliche Konflikte mit Nachbarn wegen des Geräuschpegels der Konzerte vermeiden und später einmal die im „Emil“ auftretenden Bands beherbergen. Das ist jedenfalls der Plan. In den nächsten Jahren will der Verein das Gebäude peu à peu sanieren.

Die im Frühjahr des Jahres begonnene Notsicherung war jedoch erst einmal ein Fall für Profis und einheimische Bau- und Handwerksbetriebe. So mauerten die Handwerker den Giebel neu auf, nahmen den Fußboden im ersten Obergeschoss raus und zogen eine Stahlbetondecke ein. Die alten Steinplatten, die auf den Fußböden verlegt waren, stehen fein säuberlich aufgestapelt in einer Ecke und sollen bei der Sanierung wiederverwendet werden. Der alte Dachstuhl wurde mit neuen Balken ergänzt oder teilweise komplett ersetzt. Das Dach ist neu eingedeckt. „Die Dachkehle zum Nachbarhaus ist jetzt begehbar, damit wir sie bei Bedarf reinigen können“, sagt Grebasch. Stuckdecken, alte Tapeten und Reste eines Kamins im zweiten Obergeschoss zeugen noch davon, wie die Bewohner in dem ehemaligen Handwerkerhaus, das im Jahre 1807 erbaut wurde, lebten. Alle Fensteröffnungen sind mit Holz und Hasengittern verschlossen. Das Regenwasser kann nun über neue Dachrinnen, die in den Abwasserkanal eingebunden sind, abfließen.

Das letzte giebelständige Haus des Straßenzuges ist damit gerettet. Möglich wurde die aufwendige Notsicherung, die rund 270 000 Euro kostete, durch Fördermittel des Bundes und des Freistaates Sachsen. Weder städtische Mittel, noch Eigenmittel des Vereins sind geflossen. Nur so sei die Rettung des Gebäudes überhaupt möglich geworden, sagt Grebasch.

„Wir sind jetzt an dem Punkt, dass wir selbst was machen können“, sagt Seidel. Mit viel Geduld können Vereinsmitglieder und Freiwillige in den kommenden Jahren die schrittweise Sanierung angehen. Wie schnell das Vorhaben vorankommt, hänge davon ab, wie viel Geld die Vereinskasse für den Kauf von Baumaterial künftig hergibt und wie viele Spenden eingehen.

Über Deutschlands große Spendenplattform im Internet „betterplace.org“ erhielt der Verein bisher 2 600 Euro für die Sanierung des Denkmals. Grebasch lobt die Vorteile der Plattform, denn die Spender bestimmen selbst, ob sie anonym bleiben oder nicht. Außerdem erhalten sie automatisch eine Spendenquittung.

