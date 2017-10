Zittauer Handtaschenräuber verurteilt Zwei junge Männer konnten anhand von DNA-Spuren überführt werden.

Symbolfoto © dpa

Das Görlitzer Strafgericht hat zwei junge Männer aus der Region Löbau-Zittau wegen Raubes und gemeinschaftlichen Diebstahls verurteilt. Einer der beiden ist 19 Jahre alt und hat keinen festen Wohnsitz, unter dem er gemeldet ist. Der andere, ein 25-Jähriger, stammt aus Schönbach. Die Staatsanwaltschaft hatte die beiden jungen Männer angeklagt, weil sie am Vormittag des 8. Februar 2016 gegen 10 Uhr eine damals 82-Jährige in der Frauenstraße in Zittau überfallen haben sollen.

Zum fraglichen Tatzeitpunkt hatte die Dame dort eine Bankfiliale verlassen. In der Hoffnung auf große Beute, entriss ihr der jüngere der beiden Männer die Handtasche. Ohne sich weiter um die leicht verletzte Geschädigte zu kümmern, fuhr er mit seinem Kompagnon im Auto davon.

Nach wenigen Kilometern wollten die beiden mutmaßlichen Räuber sich an der Beute erfreuen. Dabei wurden sie enttäuscht. In der Tasche der Seniorin befanden sich nur die persönliche Dokumente der Geschädigten und mit etwa 35 Euro nur ein kleiner Bargeldbetrag. Das Geld behielten die Täter und warfen die Tasche weg.

Einige Zeit später konnte die Tasche gefunden und DNA-Spuren daran sichergestellt werden. In der polizeilichen Ermittlung und auch später in der Beweisaufnahme kamen auch die Motive der Tat zum Vorschein.

Es ging ganz offensichtlich um Beschaffungskriminalität. Der 19-jährige Wohnungslose war zu der Zeit drogenabhängig, ergaben die Ermittlungen. Die beiden Täter waren sich an dem Tag darüber einig gewesen, irgendwohin zu fahren und sich Geld zu besorgen.

Dass es später zum Raub kam, war eine Spontanentscheidung von dem jüngeren der beiden Täter. Auch aus diesem Grund wurden die jungen Männer nach der Beweisaufnahme zu unterschiedlichen Strafen verurteilt. Der Jüngere, der bereits schon mehrfach strafrechtlich in Erscheinung getreten ist und letztlich auch den Raub begangen hatte, wurde unter Einbezug einer anderen Verurteilung zu einer Einheitsjugendstrafe von 42 Monaten verurteilt.

Seinem Kompagnon konnte das Gericht nicht nachweisen, dass er wusste, dass es um einen Raub gehen sollte. Daher wurde der Schönbacher unter Einbezug eines noch offenen Strafbefehls zu einer Haftstrafe von fünf Monaten verurteilt. Die Strafe hat das Gericht auf zwei Jahre zur Bewährung ausgesetzt und eine Geldauflage erteilt.

Beide Urteile für die jungen Männer wurden noch im Görlitzer Gerichtssaal rechtskräftig.

zur Startseite