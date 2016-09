Zittauer Gymi hat wieder einen Schulleiter Bernd Ebert hatte das Weise-Gymnasium bisher kommissarisch geführt. Jetzt wird er offiziell berufen.

Bernd Ebert bei einer Veranstaltung im Christian-Weise-Gymnasium. © Bernd Gärtner

Zittau. Aus dem kommissarischen wird der offiziell berufende Direktor: „Mit Wirkung zum 1. Oktober ist Bernd Ebert als Schulleiter am Christian-Weise-Gymnasium Zittau bestimmt“, teilte Angela Ruscher, Sprecherin der Bildungsagentur Bautzen, am Freitag mit. Der promovierte Diplomlehrer für Mathematik und Physik arbeitete seit dem Jahr 2000 bereits als stellvertretender Schulleiter an den Zittauer Gymnasien. Ebert habe durch seine langjährige Tätigkeit in der Schulpraxis sowie durch seine vielseitigen Erfahrungen im Bereich Lehrerausbildung und Lehrerfortbildung Wissen und Kompetenzen für die Schulleitertätigkeit erworben, begründete Frau Ruscher die Entscheidung.

Ebert hatte die kommissarische Leitung von Andreas Groch übernommen, der nur wenige Wochen im Amt war und dann gekündigt wurde. Warum, dazu äußerten sich weder er noch die Bildungsagentur. Der langjährige Schulleiter Reinhard Koß war im Sommer 2015 in den Ruhestand verabschiedet worden.

