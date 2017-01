Zittauer Glockenspiel in Leipzig 35800 Euro Spenden sind für Reparatur und Modernisierung eingegangen. Ostern könnte der Klangkörper fertig sein.

Felix Weickelt (links) und Guido Hannig sind die Initiatoren der Aktion. © Thomas Eichler

Genau ein Jahr nach dem Start der Spendenaktion zur Sanierung und Modernisierung des Porzellan-Glockenspiels an der Zittauer Blumenuhr beträgt der Spendenstand 35800 Euro. Darüber informierte St. Johannis-Türmer Felix Weickelt. „Seit Weihnachten wurden über 4000 Euro gespendet“, sagt Weickelt, der die Aktion gemeinsam mit dem Ratsuhrmacher Guido Hannig ins Leben gerufen hatte.

Das Glockenspiel befindet sich seit Dezember in einer Leipziger Turmuhrmacherwerkstatt, wo defekte Torpedos und Porzellanglocken ausgetauscht werden sollen. Um das Glockenspiel besser als Instrument nutzen zu können, soll auch eine neue Steuerung her. „Unser Ziel bleibt die Fertigstellung um Ostern“, sagt der Türmer und ruft alle Oberlausitzer zu Spenden auf. Insgesamt werden 40000 Euro für die Reparatur- und Umbauarbeiten benötigt. 4200 Euro fehlen in der Spendenkasse. Es war, ist und bleibt Sache der Bürger, dieses bedeutende Denkmal zu pflegen, so der Ursprungsgedanke der Handwerker, die vor 50 Jahren der Stadt das Glockenspiel spendeten. (mh)

Spendenkonto der Stadt Zittau, IBAN: DE 54850 501 00 3000 0001 00, Verwendungszweck: Denkmalpflege Glockenspiel

