Zittauer Geschäfte öffnen bis 19 Uhr In Zittau steht wieder der Bummelsamstag auf dem Programm. Einzelhändler im Stadtzentrum bieten an diesem Tag verschiedene Aktionen an und haben länger geöffnet.

Symbolbild: Blick auf den Zittauer Markt mit dem Rathaus © Matthias Weber

Zittau. Erstmalig sind die Geschäfte in der Zittauer Innenstadt an diesem Sonnabend bis 19 Uhr geöffnet. Anlass für die verlängerte Öffnungszeit ist das bewährte Doppel von Bummel-Samstag und Skifest bei Intersport Kunick. Organisiert wird der Bummel-Samstag am ersten Novemberwochenende von den Mitgliedern des Vereins „Zittau lebendige Stadt“ (früher Werbegemeinschaft).

Die Einzelhändler im Stadtzentrum bieten an diesem Tag verschiedene Aktionen in ihren Geschäften an, zeigen die neusten Produkte und geben Anregungen für den Weihnachtseinkauf. Sie nutzen die entspannte Atmosphäre auch dazu, um bei Glühwein oder Sekt mit ihren Kunden ins Gespräch zu kommen.

Die kulinarische Versorgung der Besucher im Stadtzentrum ist gesichert, so der Verein. Es gibt Elsäßer Brot frisch aus dem Backofen, Oberlausitzer Kräuterbratwurst vom Grill, Langos, Würstchen und Getränke. In den Fleischbänken findet in diesem Jahr kein Markt statt. Der TuZ-Verein begründet die Absage mit Bauarbeiten. (mh)

