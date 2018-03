Zittauer Gebirge ist Reise-Geheimtipp Die WAZ stellt Regionen aus Deutschland vor. Das Land Sachsen wird dabei vom kleinsten Mittelgebirge Deutschlands vertreten.

Besonders sehenswert: Die Gemeinde Oybin. © Matthias Weber

Zittauer Gebirge. Die Westdeutsche Allgemeine Zeitung (WAZ), Deutschlands größte Regionalzeitung, stellt anlässlich der derzeit laufenden Internationalen Tourismusmesse ITB in Berlin touristische Geheimtipps aus Deutschland vor. Auf der Internetseite der WAZ wird dazu aus jedem deutschen Bundesland eine Region beschrieben – das Land Sachsen wird dabei vom Zittauer Gebirge vertreten (siehe Link). In der Kurzvorstellung des Gebirges erfahren die Leser unter anderem von der Möglichkeit, die Region mit der Schmalspurbahn zu erkunden, oder von lohnenden Ausflügen an den Olbersdorfer See und zur Burg- und Klosteranlage in Oybin. Besonders sehenswert im Zittauer Gebirge sind die natürlichen Sandsteinformationen, die an verschiedene Tiere und Fabelwesen erinnern, heißt es in der Kurzvorstellung der südostlichsten Region Deutschlands. (SZ)

www.sz-link.de/geheimtipp

