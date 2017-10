Zittauer Gebirge: Einbruch über die Feuertreppe Diebe suchten in Lückendorf ein Hotelzimmer heim und stahlen Wertsachen und Dokumente.

© dpa

Lückendorf. Am Freitagabend gegen 20.30 Uhr gelangten unbekannte Täter über eine Feuertreppe an das Fenster eines Hotelzimmers in Lückendorf und hebelten dieses auf. Aus dem Zimmer entwendeten sie eine Handtasche mit diversen Wertsachen - Geldbörse inkl. Ausweis, EC-Karten, Führerschein und andere Karten, Kosmetik, Schlüsselbund.

Der 57-jährigen Geschädigten entstand ein Diebstahlschaden in Höhe von 2500 Euro. Am Fenster entstand ein Sachschaden in Höhe von 100 Euro. (szo)

