Zittauer Gartenlauben werden Ziel von Einbrechern Auf gleich sechs Grundstücken der Sparte „Kummersberg“ wird herumgewühlt. Was alles fehlt, ist noch nicht klar.

Die Polizei ermittelt. © dpa

In der Gartensparte „Kummersberg“ in Zittau waren Diebe unterwegs. Wie die Polizeidirektion Görlitz am Mittwochmorgen mitteilt, haben sechs Besitzer von Gartenlauben den ungebetenen Besuch festgestellt, es könnten jedoch noch mehr werden. Bislang wurde nur der Diebstahl eines Benzinrasenmähers angezeigt, aber auch da könnte noch Einiges hinzukommen. Die anderen betroffenen Eigentümer müssen das erst prüfen. (szo/jay)

zur Startseite