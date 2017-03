Zittauer Firma für Lausitz-Preis nominiert Die Use my Energy GmbH aus Zittau arbeitet an einem Projekt für Energieanlagen. Dafür ist die Firma jetzt für einen Wissenschaftspreis nominiert.

Die Mitarbeiter der Use my Energy GmbH aus Zittau (von links): Bürokauffrau Martine Paulenz, Projektberaterin Cristin König, Geschäftsführerin Silvia Toll, Büroleiter Sebastian Bührdel, Azubi Tobias Heublein und Projektbeauftragter Markus Haack © Use my Energy GmbH

Cottbus. Acht Projekte haben die Chance auf den Lausitzer Wissenschafts-Transferpreis (LWTP) 2017. Unter den Nominierten sind auch die Use my Energy GmbH Zittau sowie die Pewo Energietechnik GmbH Elsterheide.

Use my Energy aus Zittau bewirbt sich zusammen mit der Hochschule Zittau/Görlitz und einem Projekt für die intelligente Steuerung von Energieanlagen. Pewo aus Elsterheide hat gemeinsam mit der TU Cottbus/Senftenberg ein neues innerbetriebliches Verbesserungs-Management entwickelt. Die Preisträger werden am 24. April in Senftenberg gekürt. (SZ/tbe)

