Zittauer Ex-Studenten haben Ja gesagt Das Paar wird noch einige Tage in der Gegend bleiben.

© foto-pasja/Beata Spychalska

Sie haben sich getraut: Susann Schwandtner und Andreas Müller aus Berlin gaben sich am Mittwoch in Zittau das Ja-Wort. Wie die SZ berichtete, ist das frisch vermählte Ehepaar für die Hochzeit extra aus Berlin an die Mandau gekommen. Hier haben die beiden, die aus Stollberg und Bad Kösen stammen, studiert, sich kennen und lieben gelernt. Deshalb beschlossen sie, ihre Hochzeit in Zittau zu feiern. Das Paar wird noch einige Tage in der Gegend bleiben und in Erinnerungen schwelgen. (szo)

