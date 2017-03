Zittauer empfangen kein Fernsehen Am Mittwoch sind rund 1 000 Haushalte in Zittau mehrere Stunden lang ohne Fernsehbild geblieben. Das lag an einer Störung in Bautzen.

Symbolbild © dpa

In ganz Zittau sind am Mittwoch die Kunden von Kabel Deutschland ab 12.30 Uhr ohne Fernsehsignal geblieben. Die Mattscheibe blieb schwarz oder zeigte eine Fehlermeldung an, die besagte, der Kunde möge seine Anschlüsse überprüfen.

Rasend schnell verbreitete sich die Nachricht über den Ausfall des Fernsehsignals in den sozialen Medien. Internetverbindungen waren nicht betroffen. Bei Facebook spekulierten die Nutzer darüber, ob der Ausfall mit der Umstellung auf neuen Standard DVB-T2 zu tun habe. Dies war nicht der Fall, obwohl in der Nacht zum Mittwoch das DVB-T-Angebot abgeschaltet wurde.

DVB-T2 ist ein Antennenstandard, und bezeichnet die Verbreitung digitaler Radio-, Fernseh- und Datensignale mittels Antenne. Mit der Versorgung über Kabel hat es nichts zu tun.

Ein Sprecher von Vodafone/Kabel Deutschland bestätigte auf Anfrage der SZ die Störung im Gebiet südlich von Bautzen und bat die Kunden um Verständnis. An einem Verteilerpunkt in Bautzen musste der Strom abgestellt werden, um Reparaturarbeiten durchzuführen, die sich leider nicht in der Nacht erledigen ließen, so der Unternehmenssprecher gegenüber der SZ. Gegen 15.30 Uhr flimmerten die Kisten der Kabelkunden wieder. (mh)

