Zittauer Ehedrama endet mit Revolverschüssen

Ein Ehedrama sorgte vor 120 Jahren in Zittau für Aufsehen. An einem August-Abend gegen 21 Uhr wurden die Bewohner der unteren Theaterstraße durch Revolverschüsse in Schrecken versetzt. Sie kamen aus der Wohnung eines Ehepaares, weil die Frau ein Verhältnis mit einem anderen Mann hatte. Unverhofft war der Angetraute nach Hause zurückgekehrt und fand seine Frau mit einem Nebenbuhler im Schlafzimmer. Als die Ehebrecherin ihren Mann wahrnahm, richtete sie einen Revolver auf sich. Der Gehörnte entriss reaktionsschnell seinem Weib die Waffe. Dabei löste sich ein Schuss, der den Nebenbuhler ins Bein traf. Dennoch schaffte es der Verletzte noch aus eigener Kraft ins Militärhospital.

Genüsslich schrieb die „Zittauer Morgenzeitung“: „Der ganze Vorfall, der von einem zahlreich erschienenen Publikum lebhaft diskutiert wurde, bedarf in seinen Einzelheiten noch weiterer Aufklärung.“(dD)

