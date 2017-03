Zittauer Doppelhaushalt findet klare Mehrheit Die Stadt wird dieses Jahr knapp acht Millionen Euro investieren,

Zittau. Der Zittauer Stadtrat hat den Doppelhaushalt für 2017/2018 mit großer Mehrheit beschlossen. Die Stadt wird dieses Jahr knapp acht Millionen Euro investieren, 2018 liegt die Investitionssumme bei über elf Millionen Euro. Das meiste Geld fließt in die Zittauer Schulen. So werden die Weinau- und Parkschule saniert und die noch ausstehenden Arbeiten an der Außenanlage der Schliebenschule realisiert. Zudem werden die Schrammstraße grundhaft ausgebaut und die Stützmauer an der Bergstraße instand gesetzt. Zudem bekommt die Feuerwehr neue Ausstattung, darunter eine Drehleiter.

Die Grundsteuer A und B sowie die Gewerbesteuer werden nicht erhöht. Bei der Gewerbesteuer rechnet die Stadt mit Einnahmen von rund neun Millionen Euro. Das ist mehr als in den Vorjahren. Die sich 2016 abzeichnende positive Tendenz und die Vorauszahlungen für 2017 haben die Kämmerei dazu veranlasst, die geplanten Einnahmen zu erhöhen. (SZ/jl)

