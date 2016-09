Zittauer Dienstleistungsgesellschaft muss Schaden an Auto zahlen Ein Verkehrszeichen ist bei einem Sturm auf einen Audi gestürzt. Wie sich herausgestellt hat, war dieses Schild nicht ausreichend gesichert worden.

Zittau. Die Städtische Dienstleistungs-GmbH Zittau muss Schadensersatz wegen eines umgestürzten Verkehrsschilds an einen 25-Jährigen zahlen. Das Schild war am 15. März 2014 umgestürzt und hatte den Audi des Mannes beschädigt. Die Zivilkammer des Görlitzer Landgerichts hat seiner Klage nun stattgegeben. Der Schadensersatz beträgt 1 646,83 Euro. Hinzu kommen Anwaltskosten, Verzugszinsen seit 2014 und eventuell weitere zusätzliche Schäden.

Nach Meinung des 25-Jährigen war das Verkehrsschild nicht ausreichend befestigt worden. Am Schadenstag soll es sehr stürmisch gewesen sein. Dadurch war das auf dem Rasen an der Pescheckstraße aufgestellte Schild auf die Motorhaube des Audis gefallen, welcher in der Parkbuch abgestellt war. Diese Version wurde auch durch einen Zeugen bestätigt. Der 63-jährige Nachbar sagte aus, dass er den Vorfall vom dem Küchenfenster aus beobachtet und dann den Audi-Besitzer informiert habe. Auch er beschrieb das Wetter als stürmisch.

Im Hinblick auf mögliche Gutachterkosten wollte der vorsitzende Richter erneut einen Vergleich anstreben. Den aber lehnte die Rechtsanwältin der Städtische Dienstleistungs-GmbH Zittau ab. Deswegen hatte das Gericht ein so genanntes Standfestigkeitsgutachten in Auftrag gegeben. Dieses Gutachten ergab, dass ein Fehler beim Aufstellen des Verkehrsschildes gemacht wurde. Demnach hätten vier Platten zur Standsicherung des Schildes angebracht werden müssen. Da das Schild mit nur zwei Platten gesichert war, verstieß die zum Stadtkonzern gehörende Firma gegen ihre Verkehrssicherungspflicht.

