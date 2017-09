Zittauer Bürgermeister verliert früh seine Familie Die SZ stellt alle 14 Tage eine der Grabtafeln vor, die derzeit in den Städtischen Museen gezeigt werden. Heute: Christiane Sabine und Heinrich Johann Leupold.

Epitaph: Christiane Sabine und Heinrich Johann Leupold. © Museum

Ein prachtvolles, etwa fünf Meter hohes Epitaph befindet sich an der Südwand in der Kirche zum Heiligen Kreuz. Auffällig ist dessen barocke Dekoration. In der Mitte befindet sich ein ovales Gemälde, das die Auferstehung Christi zeigt. Es ist von plastischen Vorhängen umgeben. Sie hängen an Kapitellen, über denen sich Gesims erhebt, das sich in der Mitte giebelartig nach oben schwingt. Die untere Schrifttafel wurde wohl nachträglich angebracht. Sie bezieht sich auf den 1720 verstorbenen Stifter des Denkmals, Heinrich Johann Leupold. Er widmete das Epitaph seiner Gattin Christiane Sabine, als diese am 3. August 1707 mit 41 Jahren starb. Am 21. September 1683 hatte er die älteste Tochter des Zittauer Bürgermeisters Christian Kapsch geheiratet. Dieser Bund, so berichtet die „Neue Lausitzische Monatsschrift“ 1806, sei für ihn 24 Jahre bei ungestörter Harmonie eine sanftfließende Quelle häuslicher Freuden gewesen – und blieb es bis zur Trennung, die ihn wie der Verlust seiner fünf Kinder, die alle vor ihm starben, tief beugte.

Heinrich Johann Leupold war jüngerer Bruder von Heinrich George, dem späteren Ratsherrn und Stadtapotheker, dessen Epitaph sich ebenfalls hier findet. Geboren in Schleiz, kam er 1655 im Alter von zwei Jahren nach Zittau, wo sein Vater die Stadtapotheke gekauft hatte und betrieb. Nach dem Besuch des Gymnasiums studierte er in Jena und Leipzig. 1677 ging er, wie damals üblich, auf Reisen. Von Braunschweig und Hamburg zog es ihn nach Holland, Spanien, England und Frankreich. Erst 1680 kehrte er nach Deutschland zurück, um sich die berühmtesten Residenz- und Reichsstädte anzusehen. Als das Jahr darauf sein Vater starb, kehrte er nach Zittau zurück, um sich um das Erbe zu kümmern. Noch im Jahr seiner Eheschließung ernannte man ihn zum Gerichtsaktuar, eine Art Protokollführer. Später erfolgte die Beförderung zum Unter- und dann zum Oberstadtschreiber. 1704 wurde er Schöffe bei Gericht, im Februar 1711 Stadtrichter und Protonotar beim Stadtrat. Er war Kaiserlicher Pfalzgraf (Comes palatinus Caesarius) und Ratsherr (Consul). 1718 wurde er zum Bürgermeister gewählt. Seine Amtszeit endete 1720, als er infolge eines Schlaganfalls mit 65 Jahren verstarb. Seine Beisetzung erfolgte auf dem Friedhof der Kreuzkirche.

Über seine Amtsführung heißt es in der bereits genannten Schrift von 1806: „Er ließ in allen seinen Ratschlägen und Verhandlungen einen durchdringenden Verstand, richtige Beurteilung und genaue Legalität hervorleuchten, und suchte einem Jeden Gleichheit und Recht zu verschaffen. Der Falschheit, Heuchelei und dem Eigennutz war er feind.“

