Zittauer bringt Jugend-Erinnerungen zurück Klaus Zimmermann singt seit 15 Jahren mit Senioren in Mittelherwigsdorf. Das ist ein sehr begehrter Dauerbrenner.

Klaus Zimmermann begleitet die Senioren auf der Gitarre. Der ehemalige Zittauer Stadtrat bringt dazu sogar selbst zusammengestellte Liederbücher mit. © Thomas Eichler

Beim Oberlausitz-Lied singen alle mit. Laut und deutlich und hörbar begeistert. Wenn Klaus Zimmermann am Dienstag in die Altentagespflege „Herbstwege“ nach Mittelherwigsdorf kommt, wird er schon erwartet. Manche der dort betreuten Senioren ändern sogar extra ihren gewohnten Wochenablauf für diese Treffen. Alle 14 Tage singt der ehemalige Zittauer Stadtrat eineinhalb Stunden mit ihnen alte Volks- und andere Lieder. Dazwischen rezitiert er Gedichte im Oberlausitzer Dialekt. Die Gäste machen gerne mit. Viele brauchen nicht einmal das Textbuch. Das ist nicht ganz selbstverständlich, denn einige haben mehr oder weniger große Probleme mit ihren Erinnerungen. Doch wenn Klaus Zimmermann zwischen ihnen sitzt und sie auf der Gitarre begleitet, ändert sich das. Durch den Gesang erinnern sie sich nicht nur an die Texte und Melodien, sondern mit den Liedern werde auch ihre Jugend wieder lebendig, hat Robert Berthold-Heinrich beobachtet. Er leitet die Altentagesstätte der Diakonie Löbau-Zittau und freut sich sehr über das ehrenamtliche Engagement von Klaus Zimmermann. Er zaubere ihren Gästen jedes Mal ein Lächeln ins Gesicht und das sei unbezahlbar.

Etwas für „seine“ Senioren zu tun, ist für ihn ganz selbstverständlich gewesen, sagt Zimmermann. Bis 2002 arbeitete er selbst bei der Diakonie als Geschäftsführer. Seitdem verlor er die dort betreuten Menschen nicht aus den Augen. „Wir wollen leben, was wir sagen“, zitiert er ein Motto der Diakonie. Das sei ihm wichtig. Im Studium lernte er das Gitarrenspiel und spielt seitdem zu Hause oder zum Beispiel auch mit seinen Kameraden der Zittauer Sektion vom Deutschen Alpenverein (DAV).

Sein Engagement sprach sich herum. Zu seinem 70. Geburtstag haben Familie, Freunde und Bekannte Geld für einen Satz seines selbst zusammengestellten Liederbuches „Es tönt im Brummerloch mein Lied“ gesammelt. Die Bergfreunde des DAV hatten schon solche Bücher. Aber die sollten bei ihnen bleiben. Also legten die Gäste zusammen und schenkten dem Jubilar das Geld für einen zweiten Satz und nun liegen die Liederbücher regelmäßig vor den Senioren in Mittelherwigsdorf. Wie auch am letzten Dienstag. Da wollen sie gar nicht aufhören. Klaus Zimmermann muss drei Zugaben geben. Während der letzten stehen schon die Diakonie-Mitarbeiter im Raum und hören zu. Beim wohlverdienten Applaus bitten sie die Gäste, jetzt Schluss zu machen, denn das Mittagessen stünde schon bereit.

