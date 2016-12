Artikelempfehlung

Zittauer Altenheime ausgezeichnet

Zittau. Die fünf Altenpflegeheime der Arbeiterwohlfahrt (Awo) im Landkreis Görlitz haben erneut den sogenannten grünen Haken bekommen. Dazu gehören die Heime in Zittau, Olbersdorf, Jonsdorf und Großschönau und Görlitz. Wie die Awo mitteilt, wird diese Auszeichnung von der Bundesinteressenvertretung der Nutzerinnen und Nutzer von Wohn- und Betreuungsangeboten im Alter und bei Behinderung vergeben. Dabei wurden die „Qualität der Betreuung und Pflege" geprüft und letztlich die „Lebensqualität und Verbraucherfreundlichkeit" bestätigt. Inhalte der Prüfung seien die Prozesse im Heim, wie etwa das Erstgespräch, die Heimaufnahme, der Ablauf von Mahlzeiten oder wie Sterbebegleitung umgesetzt werde, heißt es. Auch die Vertreter der jeweiligen Bewohner werden befragt. Diese freiwillige Prüfung wird alle zwei Jahre durchgeführt. Der „Grüne Haken" als Symbol zeige im Heimverzeichnis (www.heimverzeichnis.de) an, wo es verbraucherfreundliche Heime gibt. (SZ)Sie unterziehen sich alle zwei Jahre der freiwilligen Prüfung und weisen damit ein seltenes Alleinstellungsmerkmal auf, denn es gibt wenige Einrichtung im Landkreis Görlitz, die dieses Gütesiegel besitzen. Am Montag, dem 12.Dezember war das Zentralhospital in Görlitz die letzte Einrichtung, bei der Frau Liske, eine der mehr als Hundert geschulten Gutachter, ganztags die Einrichtung besuchte und auf „Herz und Nieren" prüfte. Inhalt der Prüfung sind die Prozesse im Heim, wie beispielsweise das Erstgespräch, die Heimaufnahme, der Ablauf von Mahlzeiten oder aber auch wie Sterbebegleitung umgesetzt wird. Medizinische Prozesse bleiben hierbei außen vor. Wie bei jeder Prüfung fand nach dem Rundgang durch das Haus eine Befragung der Bewohnervertretung statt. Nach einem gemeinsamen Mittagessen im Kreis der Bewohner und dem Auswertungsgespräch mit der Heimleitung endete die Prüfung am Nachmittag. Ist der umfangreiche Fragenkatalog zu 80Prozent positiv beantwortet, steht einer Auszeichnung nichts im Weg. In allen fünf Einrichtungen der AWO Oberlausitz gab es am Ende den „Grünen Haken".Der „Grüne Haken" als Symbol für Lebensqualität im Altenpflegeheim zeigt im Heimverzeichnis (www.heimverzeichnis.de) an, wo verbraucherfreundliche Heime zu finden sind. In diesen Heimen werden die Bewohnerinnen und Bewohner respektvoll behandelt, ihre Wünsche und Gewohnheiten berücksichtigt und die Intimsphäre gewahrt.