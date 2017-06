Zittau zahlt künftig mehr fürs Theater Dafür hat die Stadt jetzt Sitz und Stimme in der GmbH. Görlitz und der Kreis finden das gut, das Theater profitiert davon.

Das Gerhart-Hauptmann-Theater in Zittau. © Matthias Weber

Die Stadträte von Görlitz und Zittau haben am Donnerstagabend fast zeitgleich, aber unabhängig voneinander der Übernahme von Gesellschafteranteilen der Stadt Zittau an der Gerhart-Hauptmann-Theater GmbH zugestimmt. Der Vertrag sieht vor, dass Zittau für einen Euro zehn Prozent der Anteile vom Landkreis Görlitz übernimmt. Für diese Summe hatte die Stadt ihre Anteile wegen einer finanziellen Schieflage 2006 an den damaligen Kreis Löbau-Zittau abgetreten.

Sollte am Mittwoch auch noch der Kreistag dem Vertrag zustimmen, würden künftig der Landkreis 60 Prozent, die Stadt Görlitz 30 Prozent und die Stadt Zittau zehn Prozent der Gesellschafteranteile halten. Im Gegenzug bekommt Zittau einen Sitz in der Gesellschafterversammlung und hat somit wieder ein gewichtiges Mitspracherecht zur Zukunft des Theaters, weil die Beschlüsse einstimmig sein müssen.

Allerdings geht es beim Zurückholen von Zittau ins Theaterboot viel stärker um finanzielle Aspekte. Denn Stadt und Landkreis Görlitz haben sich verpflichtet, ihre Zuschüsse ans Theater bei einem Beitritt von Zittau nicht zu kürzen. Damit kann das kreisweit agierende Theater in diesem Jahr mit rund 107000 Euro zusätzlich rechnen, im kommenden Jahr sind es 231000 Euro. Das Geld ist dringend nötig, um einen neuen Haustarifvertrag ab August nächsten Jahres abschließen zu können. Derzeit laufen nach Angaben des Görlitzer Bürgermeisters Michael Wieler erste Sondierungsgespräche. Zugleich will der Kreis vom Kulturraum zusätzliche Gelder ab 2019 einwerben, auch höhere Eintrittspreise sind im Gespräch, und schließlich werden die Zuschüsse von Stadt und Kreis Görlitz sowie Stadt Zittau in den kommenden Jahren weiter steigen. „Aber sie steigen nicht so stark wie ohne Zittau“, erklärte Wieler vor dem Görlitzer Stadtrat, der den Veränderungen in der Theater GmbH einstimmig zustimmte.

Unumstritten war der Beschluss hingegen in Zittau nicht. Zwar betonten alle Stadtratsfraktionen ihre Verbundenheit mit dem Theater. Unter anderem das finanzielle Risiko für Zittau war vor allem einer Fraktion aus Bürgervereinigungen und der FDP zu hoch, sodass sie sich gegen den Vertrag aussprach. Auch das städtische Rechnungsprüfungsamt meldete Bedenken an. Schließlich zahle Zittau in diesem Jahr bereits einen Sitzgemeindeanteil von knapp 600 000 Euro. Am Ende aber stimmte der Zittauer Stadtrat mehrheitlich für ein größeres Engagement der Stadt beim Theater.

Hinter den Kulissen hat bei diesem Thema die Görlitzer Doppelspitze Siegfried Deinege/Michael Wieler eine Niederlage gegenüber dem Kreis hinnehmen müssen. Vor dem Kreistag erklärte Wieler im Namen von Deinege, dass die Stadt Görlitz bei den Verhandlungen darauf dringen werde, dass nicht nur der Kreis Anteile an die Stadt Zittau abgibt, sondern auch die Stadt Görlitz. Es hätte das langfristige finanzielle Engagement von Görlitz begrenzt. Doch der Kreis setzte sich durch, gibt nun allein seine Anteile von zehn Prozent an den Kreis weiter. Wieler gestand vor dem Stadtrat ein, dass der Kreis die besseren Argumente auf seiner Seite hatte. Denn im Grunde werde nun der Beschluss von 2006 teilweise revidiert. (SZ/sb/tm)

