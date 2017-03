Zittau wirbt auf internationaler Messe Ende Juli soll eine Epitaphien-Ausstellung in der Zittauer Klosterkirche eröffnet werden. Bei der ITB in Berlin will die Stadt potenzielle Besucher gewinnen.

Peter Knüvener, Direktor der Städtischen Museen Zittau, zeigt eine der Epitaphien (Totengedenktafeln, Anm. der Red.), die bei der Ausstellung gezeigt werden sollen. © Wolfgang Wittchen

Zittau/Berlin. Die Stadt Zittau wird am Mittwoch auf der weltweiten Leitmesse der Reisebranche, der Internationalen Tourimus-Börse in Berlin, für die Ende Juli beginnende Epitaphien-Ausstellung „Ganz anders – Die Reformation in der Oberlausitz“ in der Klosterkirche werben.

Oberbürgermeister Thomas Zenker (Zkm), Museumsdirektor Peter Knüvener und weitere Vertreter des Museums werden sich während einer Pressekonferenz den Fragen von Journalisten stellen. Das teilte Rathaussprecher Kai Grebasch mit.

Die Zittauer Klosterkirche erhält eine neue Perspektive. Nach ihrer Innensanierung bis Mai 2017 sollen die kirchliche Nutzung durch ein Museum für die Zittauer Epitaphien ergänzt werden. (SZ/tm mit dpa)

