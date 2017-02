Zittau will Theateranteile kaufen

Das Zittauer Theater braucht mehr Geld – die Stadt springt ein. © SZ-Archiv/Matthias Weber

Zittau. Der Entwurf des Haushaltsplans 2017/2018 der Stadt Zittau beinhaltet jährliche Zuweisungen an das Gerhart-Hauptmann-Theater für Gesellschafteranteile. Das kündigte Oberbürgermeister Thomas Zenker (Zkm) bei der Stadtratssitzung am Donnerstag an. Zuvor hatte Caspar Sawade, kaufmännischer Geschäftsführer der Theatergesellschaft Görlitz-Zittau darauf verwiesen, dass die Mittel auch nach Abschluss der Konsolidierung nicht reichen.

Da die Kulturraummittel des Freistaates bis 2019 nicht im notwendigen Maße steigen, der Landkreis wie auch die Stadt Görlitz in diesem Jahr ihre Zuschüsse bereits erhöht haben und 2018 weitere finanzielle Belastungen durch gestiegene Personalkosten erwartet werden, braucht das Theater mehr Geld. Mit der Übernahme von Gesellschafteranteilen durch die Stadt Zittau wäre dies kurzfristig möglich.

Bislang hält Zittau keine Anteile. Nach SZ-Informationen plant der Oberbürgermeister 100 000 Euro im Jahr 2017 und 200 000 Euro für 2018 dafür ein. Der Stadtrat wird den vorgelegten Haushaltsentwurf in den kommenden Wochen diskutieren. Die finanziellen Schwierigkeiten des Theaters hängen mit der Unterfinanzierung zusammen. Da sich die darstellende Kunst nicht selbst rechnet, geben der Kulturraum, die Gesellschafter Stadt und Landkreis Görlitz und die Heimatstädte der Theater, Görlitz und Zittau, Millionenzuschüsse. (szo)

