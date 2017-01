Zittau verzichtet auf Vorkaufsrecht für Mandaukaserne

Die Mandaukaserne.

Die Stadt wird den Verkauf der Mandaukaserne an einen bislang Unbekannten nicht unterbinden. In der eben zu Ende gegangenen Sitzung hat der Stadtrat auf das Vorkaufsrecht verzichtet. Hauptgrund dafür war, dass die Stadt im anderen Fall bei einer möglichen juristischen Auseinandersetzung mit dem Erwerber hätte nachweisen müssen, dass sie besser für das Denkmal sorgen kann als er. Das könne sie aber nicht, sagte Oberbürgermeister Thomas Zenker (Zkm) mit Blick auf die städtischen Finanzen. Zwar hat sie einen Antrag auf eine millionenschwere Förderung des Bundes gestellt. Dieser ist aber noch nicht bewilligt, also steht das Geld auch noch nicht zur Verfügung.

Zudem befürchten Oberbürgermeister und Stadtrat nicht, dass die Mandaukaserne nun weiter verfällt: Eine Initiativgruppe um Thomas Göttsberger, Ostritzer Stadtrat und passionierter Denkmalschützer, notsichert die Mandaukaserne derzeit. Nach SZ-Informationen ist der neue Besitzer Mitglied dieser Gruppe. Dazu, ob er es selbst ist, wollte sich Göttsberger auf wiederholte SZ-Anfrage nicht äußern.

Zenker betonte während der Sitzung, dass die erst kürzlich bekannt gewordenen Pläne eines Investors für die Mandaukaserne damit nicht vom Tisch sind. Der Umbau mit einer Event- und Sporthalle kann demnach starten, wenn der Bund die Fördermittel bewilligt und sich der Investor und der neue Besitzer handelseinig werden. Dabei will die Stadt vermitteln. Bisherige Gespräche sind allerdings im Sand verlaufen. Nach SZ-Informationen aus der Initiativgruppe sind sie nicht an finanziellen Forderungen gescheitert. Vielmehr soll der Investor nicht, wie von der Gruppe gefordert, bereit sein, mindestens 80 Prozent der Mandaukaserne denkmalsgerecht zu sanieren. (SZ/tm)

