Zittau verliert weitere Tankstelle Die Tankstelle bei Kaufland in Pethau schließt. Zum Ärger der Stammkunden.

zurück Bild 1 von 3 weiter Klaus Lange beim Tanken an der Total-Tankstelle in der Äußeren Weberstraße. © Matthias Weber Klaus Lange beim Tanken an der Total-Tankstelle in der Äußeren Weberstraße.

Die Station liegt zwischen McDonald’s und Kaufland in Pethau.



Zwischen McDonald’s und Kaufland wirkt die Total-Tankstelle in der Äußeren Weberstraße 87 eingeklemmt und fehl am Platz. Von den Zittauern nur „Kaufland-Tankstelle“ genannt, fast ohne bunte Werbung und rostfarben, wirkt die Station mit dem kleinen Kassenhäuschen im Vergleich zu anderen Tankstellen mit ihren großen Shops wie eine überdachte Zapfsäule. Trotzdem soll die Tankstelle zahlreiche Stammkunden haben, behauptet ein Insider, der nicht genannt werden möchte. Stammkunden tanken nach eigenen Angaben dort, weil die Spritpreise in der Regel einige Cent unter denen der deutschen Wettbewerber in Zittau liegen. Damit ist nun bald Schluss. Ein Zettel am Kassenhäuschen informiert, dass die Tankstelle zum 22. Dezember geschlossen wird.

„Der Pachtvertrag wurde nicht verlängert, da der Betrieb der Station unrentabel war“, schreibt Annika Schön, Referentin externe Kommunikation in der Zentrale der Total Deutschland GmbH, zu der die Tankstelle gehört, in Berlin der SZ und fügt hinzu: „Den Mitarbeitern mussten wir aus betriebsbedingten Gründen eine fristgemäße Kündigung übergeben.“ Drei Mitarbeiter sind dort seit 2003, als Total die Station übernahm, in Lohn und Brot. Keiner von ihnen wollte sich zur Schließung gegenüber der SZ äußern.

Der Grundstücksmietvertrag für die Tankstelle endet laut Unternehmen im März 2018. „Da wir zuvor noch den Rückbau der Tankstelle realisieren müssen, werden wir den Betrieb Ende dieses Jahres einstellen“, so die Referentin. Total ziehe sich aber nicht aus der Region zurück und sei mit den nächstgelegenen Stationen in Görlitz und Löbau auch weiterhin präsent.

Das Ungleichgewicht der Tankangebote im direkten Vergleich mit den Nachbarländern verschärft sich weiter. In Zittau nebst Ortsteilen bleiben jetzt noch drei Tankmöglichkeiten: Aral, Franke und die Avia-Tankstelle in Hirschfelde (nicht in der Grafik aufgeführt). Hinter der Grenze sind in den vergangenen Jahren hingegen neue Stationen entstanden, insgesamt gibt es inzwischen zehn Tankstellen im näheren Umfeld. Das ist unbestritten ein übermäßiges Angebot für Tanktouristen, die nach Polen und Tschechien fahren. Sollten aus irgendeinem Grund einmal die Grenzen geschlossen werden, könnte es vermutlich eng werden mit der Treibstoffversorgung auf deutscher Seite.

Bereits im März 2007 gab das österreichische Unternehmen OMV seine Tankstelle in der Schillerstraße auf. Die Österreicher hatten die Station im Jahre 2003 von Aral übernommen. Auch die Agip-Tankstelle am Ortsausgang von Zittau in der Neusalzaer Straße strich 2007 die Segel. Sie wurde im Jahre 2010 komplett zurückgebaut. Die Tankstelle war 1991 auf Ackerland gebaut und eröffnet worden. Die Liste aller in den vergangenen Jahren geschlossenen Tankstellen in der Region ist lang.

Wer noch einmal an der „Kaufland-Tankstelle“ zapfen möchte, sollte sich beeilen und dies bald tun.

zur Startseite