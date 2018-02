Zittau unterstützt Kleinunternehmen Fördergelder sollen Handel und Gewerbe im Zentrum stärken. Die Stadt hilft bei der Bewältigung der Bürokratie.

Ein lebendiges Stadtzentrum braucht Handel und Gewerbe. Zittau fördert deshalb Kleinunternehmen. © Jens Neumann

Fast eine halbe Million Euro Fördergelder sollen bis 2020 in Zittauer Kleinunternehmen fließen. Dazu hat der Stadtrat am Donnerstagabend eine Förderrichtlinie bei zwei Stimmenthaltungen mehrheitlich beschlossen. Das Papier regelt die Voraussetzungen, unter denen die Mittel an Kleinunternehmen ausgezahlt werden können. Das Geld stammt zu 80 Prozent aus dem EU-Fördertopf für Regionalentwicklung, zu 20 Prozent aus dem städtischen Haushalt und soll die Rahmenbedingungen für die wirtschaftliche Entwicklung im „städtischen Problemgebiet Zittau-Mitte“ verbessern. Zum definierten „Problemgebiet“ gehört das Stadtzentrum innerhalb des Stadtrings und angrenzende Bereiche, wie die Bahnhofstraße im Norden, Teile von Zittau-West bis zur Goldbachstraße und von Zittau-Süd bis zur Schmalspurbahnstrecke.

Mit dem Förderprogramm können kleine Betriebe, etwa aus den Bereichen Einzelhandel, Gastronomie und Handwerk, geplante Investitionen bis zu 40 Prozent bezuschussen lassen, wenn sie im Stadtzentrum ihren Sitz haben oder nehmen. Den Großteil der Investition trägt also weiterhin der Unternehmer, aber das Besondere daran: Die Zuwendung muss nicht zurückgezahlt werden. Das Geld soll Existenzgründungen im Fördergebiet unterstützen, zur Standortsicherung beitragen und Anreize für Interessenten von außerhalb schaffen, ihren Unternehmenssitz in das Stadtzentrum zu verlagern. In den vergangenen Jahren förderte die Stadt bereits kleinere Projekte von Gewerbetreibenden und konnte damit gute Erfahrungen machen, beispielsweise mit der Bäckerei Paul, Fritz-Fahrräder oder dem Volkshaus, erinnert sich Birgit Kaiser, Geschäftsführerin der Zittauer Stadtentwicklungsgesellschaft. Händler können beispielsweise eine neue Schaufensterbeleuchtung oder Ladeneinrichtung, Handwerker und Gastronomen eine neue Maschine oder die Erweiterung und den Ausbau des Betriebs fördern lassen. Die Beihilfe an ein Kleinunternehmen muss dabei mindestens 2 000 Euro betragen und darf 50 000 Euro nicht überschreiten. Als Kleinunternehmen zählen Betriebe, die nicht mehr als 50 Angestellte beschäftigen. Existenzgründer können bei der Finanzierung ihrer Geschäftsidee sogar den Darlehensanteil der Banken senken, wenn sie einen nichtrückzahlbaren Zuschuss der Stadt erhalten. Geförderte Projekte werden erfahrungsgemäß von scheinbar zügelloser Bürokratie begleitet. Kleinunternehmer sollte das aber nicht abschrecken, denn sowohl die Wirtschaftsförderung der Stadt als auch die Stadtentwicklungsgesellschaft beraten Interessenten ausführlich zu den Einzelheiten der Förderung, helfen bei den Anträgen und der Abrechnung, verspricht Birgit Kaiser.

Nur Matthias Böhm (Bündnis90/Grüne) kritisierte das Förderprogramm, weil Unternehmen des Verkehrssektors von der Förderung grundsätzlich ausgeschlossen sind. Ansonsten schien im Stadtrat darüber Einigkeit zu bestehen, dass Handel und Gewerbe im Stadtzentrum dringend Unterstützung benötigen.

