Zittau unterstützt Kindersport Die Stadt bezuschusst die Vereine mit rund 70000 Euro. Davon profitieren vor allem die Nachwuchsschwimmer.

Kinderschwimmen in der Schwimmhalle Hirschfelde. © Matthias Weber

Der Stadtrat hat jetzt rund 70 000 Euro als Zuschuss für den Kinder- und Jugendsport der Zittauer Vereine freigegeben. Zum einen bewilligte er für das laufende Jahr über 65 000 Euro aus der Stadtkasse, die Nachwuchsschwimmer ansonsten als Gebühr für die Nutzung des Stadtbades und der Hirschfelder Schwimmhalle zahlen müssten. Damit können sie weiter kostenlos trainieren, so wie alle anderen Zittauer Kinder und Jugendlichen in Vereinen auch. Zum anderen gab er reichlich 5 000 Euro aus der Stadtkasse an die Vereine, die damit die Jahresmitgliedsbeiträge der Kinder und Jugendlichen beim Landessportbund begleichen. (SZ/tm)

