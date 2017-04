Zittau setzt Schwimmförderung fort Die Stadt Zittau hatte für 2017 Ausgaben von 50 000 Euro eingeplant – weniger als im Vorjahr. Die Stadträte haben das abgelehnt.

Kinder beim Unterricht in der Schwimmhalle im Zittauer Ortsteil Hirschfelde © Archiv/Matthias Weber

Zittau. Die Stadt Zittau wird die Schwimmförderung für die städtischen Sportvereine nicht kürzen. Das hat der Stadtrat mehrheitlich beschlossen. Die Verwaltung hatte im Doppelhaushalt 2017/2018 insgesamt 50 000 Euro dafür vorgesehen. Das wäre ein geringerer Betrag als im Vorjahr gewesen. Im Jahr 2016 hat die Stadt Zittau das Schwimmtraining von fünf Zittauer Vereinen mit knapp 58 000 Euro unterstützt. Den größten Betrag erhielt davon die Sportgemeinschaft Robur Zittau.

Auf Antrag von Stadtrat Dietrich Thiele (FUW), der auch Vorsitzender des Zittauer Sportbeirates ist, ist die Schwimmförderung wieder auf den ursprünglichen Betrag von 64 000 Euro angehoben worden. Die Mehrkosten können, so Thieles Vorschlag, aus den Einsparungen bei den Umbauten in der Burgteichschule finanziert werden. Die Verwaltung hatte einen Betrag von 340 000 Euro für das Schulgebäude vorgesehen, später beschloss der Stadtrat aber nur Ausgaben in Höhe von 287 000 Euro.

Gleichzeitig stimmten die Räte dafür, dass der Schwimmunterricht der Zittauer Mittelschulen in der fünften und sechsten Klassenstufe beibehalten und von der Stadt finanziert wird. Denn durch die Kürzung wären laut Thiele zwischen zwei und vier Sportstunden ausgefallen. (SZ/jl)

