Zittau lacht Ein neuer Yogakurs in Zittau soll die Seele beflügeln. Unser Reporter hat das getestet und fast Krämpfe im Gesicht bekommen.

Nach zahlreichen Lachübungen entspannen die Kursteilnehmer im Scheinwerferlicht beim Im-Liegen-Lächeln. © Mario Heinke

Lautes Lachen füllt den Raum in der ehemaligen Lederfabrik hinter der Aral-Tankstelle. 14 Menschen lachen im Takt: „Ha, ha, ha“. Dann der abrupte Wechsel. Wir klopfen uns mit den Händen auf die Oberschenkel und rufen laut: „Ho, ho.“ Ich komme mir vor wie ein Weihnachtsmann und frage mich einen kurzen Augenblick lang, was ich hier eigentlich tue. Die Frage bleibt mangels Zeit unbeantwortet, alle um mich herum lachen aus voller Brust. Ich kann mich der Gruppendynamik nicht entziehen und stimme unweigerlich in das Gelächter ein. So geht das eine gefühlte Ewigkeit. Dreimal „ha, ha, ha“, zweimal „ho, ho“. Katharina Kahl steht vor der Gruppe und erläutert die nächste Lach-Übung.

Sieben Frauen, fünf Männer und der 10-jährige Moritz hören zu und stellen sich paarweise gegenüber. Jetzt tun die Teilnehmer des ersten Lach-Yoga-Kurses in Zittau so, als würden sie Fenster putzen. Sie rubbeln mit der Hand an einer Scheibe, die es gar nicht gibt, und lachen dabei. Weshalb, weiß ich auch nicht. Trotzdem dauert es nicht lange, bis ich mitlache. Langsam wird mir klar, der guten Laune in komprimierter Form kann man sich nicht entziehen. Warum auch? Lachen soll bekanntlich gesund sein.

Als wäre das simulierte Fensterputzen nicht schon albern genug, setzt die folgende Übung noch einen drauf. Mit den offenen Händen an beiden Seiten des Kopfes deuten die Kursteilnehmer eine Mähne an und brüllen ihrem Gegenüber wie ein Löwe ins Gesicht: „Waaaaaaah“. Das sieht so blöd aus, dass ich mich vor Lachen ausschütte. Gut, dass es keine Spiegel im Raum gibt, so bleibt mir der Anblick meines eigenen „Löwengesichtes“ erspart. Die Löwen-Übung sorgt für scheinbar endloses Gelächter und vereinzeltes Kreischen, das von den Frauen kommt. Es dauerte über fünf Minuten, bis wir uns wieder beruhigen. Immer wieder flackert kurzes Lachen auf, das alle anderen ansteckt. Die Lachorgie bleibt nicht ohne Folgen, in meiner Gesichtsmuskulatur kündigen sich Krämpfe an. Dass es letztendlich nicht dazu kommt, verhindert eine Entspannungsübung. Mit dem Rücken auf der Yogamatte liegend, lege ich meinen Hinterkopf auf dem gut genährten Bauch meines Nebenmannes ab und schließe entsprechend der Anweisung der Lach-Trainerin die Augen. Alle Köpfe ruhen nun auf Bäuchen. Das konzentrierte Aus- und Einatmen des „Bauchbesitzers“ wiegt den darauf ruhenden Kopf hoch und runter. Es wird mucksmäuschenstill im Saal, nur die bunten Lichtkegel aus den Scheinwerfern gleiten an Wänden, Decke und Fußboden entlang.

Katharina Kahl ruft zur nächsten Runde. Langsam erheben sich die Kursteilnehmer von der Matte. Bei der folgenden Übung spielen wir das eigene Lachen, einem Ball gleich, an den Nächsten weiter. Später deuten wir mit zwei gespreizten Fingern am Kopf ein Telefonat an und lachen uns dabei kaputt. Diese Übung fällt mir besonders leicht, als ich mir bestimmte Menschen am anderen Ende der Leitung vorstelle.

Der Schnupperkurs am Mittwochabend endet nach der letzten Entspannungsrunde mit einer kurzen Auswertung. „Ich habe mehr gelacht als in der ganzen Woche“, freut sich Moritz. Auch seine Mutti Marina ist angetan von den ungewöhnlichen Übungen. „Man kommt sich manchmal etwas albern vor“, sagt Sandra und kichert mit ihrer Nachbarin. „Hat gepasst“, urteilt Knut. Erfrischend, locker und schön lauten die Einschätzungen der anderen.

Katharina Kahl ist zufrieden, ihr Trainerinnen-Lachen geht in Erleichterung über, denn auch für die 33-Jährige war der Schnupperkurs eine Premiere. Die lebensfrohe Zittauerin ist als Körperstylistin tätig, bietet Haarstyling, Kosmetik, Massagen, Wellness, Kleiderschrank-Tuning- und Fitnesskurse an. Nach einem Lehrgang in Berlin entschloss sie sich, Lach-Yoga in Zittau zu etablieren. Das Interesse ist geweckt, am 23. November trifft sich die Gruppe wieder, für sechs Euro pro Nase. Kinder, Studenten und Bedürftige zahlen die Hälfte. Freie Plätze gibt es noch.

Lach-Yoga geht auf den indischen Arzt Madan Kataria zurück, der die Gesundheitswirkungen des Lachens erforschte und die Fülle an positiven Wirkungen erkannte. Mit seiner Frau Madhuri, einer Yogalehrerin entwickelte er die Lach-Yoga-Übungen. Lach-Yoga hilft in Stimmung zu kommen, aus dem anfangs künstlich erlebten Lachen entsteht ein echtes, herzhaftes, tief empfundenes Lachen. „Lach-Yoga dient der Entspannung, verbessert das Wohlbefinden, durchblutet die Schilddrüse und kann Verspannungen lindern“, verspricht Frau Kahl.

Auf dem Heimweg kommt mir im Dunkeln ein Mann entgegen, dessen Mundwinkel mürrisch nach unten zeigen. Seinesgleichen gibt es zu viele in dieser Stadt, denke ich und lächle ihn freundlich an. Lach-Yoga sollte Pflicht für alle werden, die zum Lachen in den Keller gehen. Ho, ho, ha, ha, ha!

