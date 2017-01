„Zittau kann mehr“ will Markt beleben

Der Zittauer Markt mit dem Rathaus im Hintergrund © Matthias Weber

Die Wählervereinigung „Zittau kann mehr“ will im April den Markt beleben. „Es wurde die Entscheidung getroffen, dass auf Anregung der Fraktion hin an vier Wochenenden von dem Zkm e.V. zur Begleitung und Stärkung des Frischemarktes Events unter Einbindung von Vereinen der Region organisiert und durchgeführt werden“, teilte Thomas Schwitzky, Chef der Zkm-Fraktion im Stadtrat, über eine Vorstandssitzung mit. „Hierbei werden sich unter unserer Moderation zu Themen wie zum Beispiel „Sport“ oder „Musik“ Vereine der Region präsentieren und für Unterhaltung sorgen.“ Am Thementag „Musik“ würden beispielsweise Musiker und Chöre kurze Programme aufführen. „Hiervon versprechen wir uns eine Sogwirkung auch zu anderen Vereinen und Bürgern“, so Schwitzky. „Es wäre sehr schön, wenn es weitere alternative Initiativen zur Belebung des Marktes geben würde.“

Zudem hat Zkm weitere Ideen zur Belebung des Marktes, will sich dazu vorerst aber noch nicht öffentlich äußern. (SZ/tm)

