Zittau ist schlecht zu erreichen Experten bemängeln die überregionale Anbindung ans Autobahnnetz – trotz Ausbau der B178.

Stadtansicht von Zittau. © Thomas Eichler

Die von der Stadt mit der Überarbeitung des Handelskonzepts beauftragten Experten bemängeln Zittaus Anbindung ans Autobahnnetz. „Die überregionale Anbindung hat sich zwar durch den Ausbau der B178 in den letzten Jahren signifikant verbessert, sie ist jedoch vor allem für den motorisierten Individualverkehr als unterdurchschnittlich einzustufen“, heißt es im Entwurf des Konzepts, mit dem sich der Stadtrat demnächst beschäftigen wird. Auch einen Bahnfernverkehr gibt es nicht mehr.

Dieser startet erst in Dresden. Dafür ist das Oberzentrum Görlitz über die B99 gut zu erreichen. Auch die nächst größeren Städte in den Nachbarländern, Bogatynia (Reichenau) und Liberec (Reichenberg) sind über Straßen mit dem Auto schnell zu erreichen, Liberec zudem per Zug.

Mit dem Konzept legt die Stadt fest, ob und wie sie den Handel in Zittau steuert. Die zentrale Frage ist: Muss der Innenstadthandel weiter geschützt werden und wenn ja, wie? Zur Beantwortung gehört eine Analyse der Rahmenbedingungen wie die des Verkehrs. Das erste Konzept wurde 2008 vom Stadtrat beschlossen. (SZ/tm)

